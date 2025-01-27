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0050價差翻倍該賣了？網看1投資關鍵勸：不用瞎忙

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資0050。 聯合報系資料庫
網友投資0050。 聯合報系資料庫

ETF適合長期投資，專家多建議投資人持續穩定買進，不要為了短期的價差而隨意賣出持股，不過有網友投資0050，報酬率已達102.75%，讓他很猶豫是否該賣出後再買進。其他人則認為，若是不缺錢就沒必要急著賣掉，加上總共只有500股，「殺進殺出」的意義不大。

一名網友在社群平台Dcard分享了自己長期持有的富邦台50 ETF（0050）投資績效，並附上現有的持股資訊，顯示市值已達56,750元，而當初投入成本為27,923元，報酬率高達102.75%。這筆投資是以零股方式累積的，目前帳面盈餘達28,691元。

該網友表示，由於投資績效已經翻倍，正在思考是應該賣出實現獲利後再重新買入，還是持續定期買進以增加持股。他坦言，這似乎涉及數學與邏輯問題，因此特別向投資社群請益，徵詢更有經驗的投資者建議。

其他人留言「不缺錢就不要賣，以後就算跌再多感覺也很難會看到55這個數字了，如果認為台灣股市長期會向上的話，繼續放也許會出現150% 但要放很長期就是了」、「不急用錢就放著，5年後再看說不定就變200％了」。

不過也有人說「如果要放長期的沒差，但最近隨時可能會有一個比較大的修正，短線上可以先停利一波」、「看你看多長，如果你持續買進，定期定額，退休後賣掉享受生活，如果你是缺錢有其他運用規劃，那就隨時都可以賣掉」、「上半年賣掉等崩盤再買」、「當然要獲利了結啊」、「賣掉一半拿去買00757，會賺更多」。

0050 ETF追蹤台灣50指數，過去因穩定的成長表現而被視為台股市場的「藍籌標的」之一，長期受到投資者青睞。本案例也顯示，長期持有優質指數型基金確實有機會獲得亮眼回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 Dcard ETF 報酬率

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