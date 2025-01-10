存00878累積60張…每季會被扣稅要繼續買？老牛：超過106張才會被扣二代健保

Q：我持續買進00878，已經累積到60張，每季配息都被扣稅，該繼續買嗎？

首先恭喜你已累積60張國泰永續高股息（00878）。

作為高股息ETF，00878非常適合追求穩定現金流的投資者，有信心與決心長期投資累積這麼多張數，相信對於高股息ETF一定已經相當了解，至於配息會被扣稅的問題，這也是許多高股息ETF投資者關心的話題，以下老牛用簡單明瞭的方式來解說。

要理解稅務問題，首先要知道ETF的配息組成。一般來說，ETF的配息來源主要包括四大部分：

股利所得：ETF成分股的配息 利息所得：ETF資金的銀行孳息 資本利得：ETF成分股買賣交易產生的價差 收益平準金：ETF為平衡投資人進出而提撥的部分本金

過往大家都認為，ETF單次配息超過2萬元，就要被扣除2.11％的二代健保補充保費（簡稱二代健保），但會被納入二代健保扣繳範圍的只有股利所得及利息所得，可以在ETF的「收益分配通知書」查看配息來源，了解其中屬於股利所得的比例。 大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛

以00878在2024年第3季配息0.55元為例，其配息來源比例為股利所得34.43％、利息所得0.12％、資本利得58.18％及收益平準金7.27％，要持有多少張00878 才會被扣二代健保？

計算如下：（利息所得比重較低故略過不計，僅計算股利所得）20,000 元÷（配息金額×股利所得比例）÷1,000 股

20,000元÷（配息金額×股利所得比例）÷1,000股

＝20,000元÷（0.55元×34.43％）÷1,000股

＝105.6張

計算可知，必須持有超過106張才會被扣二代健保，約為423元。因此持有60張時，由於股利所得的比例未達門檻，暫時無須支付二代健保。由於稅務是個複雜的問題，想在股票或ETF投資上達成最佳財務規畫效果，老牛有下列幾點建議：

1.善用稅額抵減

股利所得可以享有8.5％稅額抵減，每戶上限為8萬元。若稅額抵減大於應納稅額，還可能退稅。因此，雖然股利需要被扣稅，但稅額抵減可以幫助你減輕稅負。

2.了解ETF配息組成

由於每檔ETF每次配息組成皆不太相同，定期查看收益分配通知書，了解配息中股利所得與資本利得的比例，將直接影響你的稅務負擔。

3.多元投資組合

考慮將資金分散投資到其他標的，如個股或其他類型ETF（例如市值型的0050），既能降低稅務集中風險，也能提升資產配置的靈活性。

如果存股的目標是持續累積資產，並建立穩定被動收入來源，那麼持續買進00878是一個不錯的選擇，建議可以搭配稅務規畫，進行多元配置，達成平衡風險與稅務。

（本文摘自大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。