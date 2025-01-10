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尖牙股指數報酬完勝台美股這檔 ETF 打包「世界級神山群」績效亮麗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台美股市主要指數五年總報酬與統一 FANG+ETF（00757）報酬率(資料來源：彭博，晨星)
台美股市主要指數五年總報酬與統一 FANG+ETF（00757）報酬率(資料來源：彭博，晨星)

全球近五年來，從新冠疫情、美國暴力升息、生成式AI崛起、美國降息等，歷經一輪多空循環，尤其AI大浪潮，引領台美股市累積表現皆呈現大漲，但總報酬率的高低差很大。據彭博統計，美股長線表現普遍優於台股，尤其美國尖牙股NYSE FANG+指數，五年總報酬更勝台股超過兩倍。統一FANG+ ETF（00757）就是追蹤該指數，一次打包十檔美股科技神山，且檔檔都是世界霸主等級。因此00757在2024年報酬率達到近六成，兩年、三年、五年報酬率更是同類型ETF冠軍，成立六年以來已經為投資人創造414.95%報酬。

據彭博統計2019年12月31日至2024年12月31日，表彰大型科技股的美國尖牙股NYSE FANG+指數五年總報酬高達325.6%，遠勝所有台美股市主要指數，包括：費城半導體指數的187.33%、科技為主體的那斯達克100指數的150.65%、及台股加權指數的126.35%表現。台股只跑贏美股綜合產業的標普500指數、傳產與藍籌為主的道瓊工業指數。

統一投信表示，AI多頭行情雖然已經走了兩年，但AI的發展還在初升段，2025年是AI雲端發展與終端應用一起奮進的重要一年，美國NYSE FANG+指數仍舊看俏。台灣投資人想要搭上該指數長線的多頭行情，不需要複委託，用新台幣就可以買到完全複製在台股掛牌的統一FANG+ ETF（00757）。

00757成分股除了蘋果、輝達、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜、Alphabet（谷歌），全美市值前六強一次擁有，近期最夯的ASIC龍頭股博通也掌握到，不但是「BATMMAAN」蝙蝠俠持股純度最高的ETF，且這些王者的市值都遙遙領先我護國神山，堪稱世界級神山群。再加上串流巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow，組成十檔成分股全是神山的00757。

正因為00757集結地表最強的科技神山群，短中長線戰績卓越，不過，因科技股本來波動就較大，適合風險承受程度較高的投資人。建議可透過定期定額方式分批布局，以未來市場爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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