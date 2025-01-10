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009800可投資？00662從掛牌20元漲到要價90塊！ 股添樂：股價回不去但中信復刻了這項商品

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

很多人不知道，美股「那斯達克指數」跟「納斯達克100指數」的差別。前者成分股數量超過3000檔，覆蓋所有行業，後者只有100檔股票，且高度集中在科技領域。全球第5大、目前規模超過3300億美元的ETFQQQ」追蹤的正是那斯達克100指數。

這個指數績效如何？如果撈2020年到2024年，5年時間分別跑出了49%、27%、-33%、55%、26%，累積交出近150%的報酬，年化約20%。

一年賺2成算多嗎？如果對每天追求「打板」的少年股神而言，可能看都不看一眼；但如果是長期投資角度，這個績效是真的嚇人。這也說明為什麼QQQ這檔ETF如此受歡迎。

台灣過去其實也有一檔ETF追蹤「納斯達克100指數」，就是00662。2016年掛牌的時候才20塊，當天還破發，不過很幸運，破發了1個月後，從此再也沒有低點。到了2025年，他已經是一檔要價90塊的ETF了。

如果再給你回到一次2016年，那個破發的00662，你願意好好把握嗎？

很遺憾，我們回不去了，就像那一年我們吃到的饗食天堂，一個人還不用1000塊，如今再也沒有這種價格了（對不起了饗食天堂）

不過最近中信復刻了這項商品，即將在1/13募集，代號009800，追蹤的同樣是納斯達克100指數，而且只要10塊錢！

雖然沒人能確定納斯達克100指未來5年能不能再漲150%?不過既然追蹤的是美股三大指數之一，編制規則倒也沒什麼好擔心，只需要留意2點：

1.偏科技為主的指數，日常波動可能較大

2.可能有追蹤誤差的情形

但如果你只打算買個5張10張蹭蹭美股績效，以上都可以無視！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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