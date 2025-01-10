快訊

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

00929、00940、00939…要想穩定領月配的現金流好難？債券型00945B會是更好的選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。路透
台股示意圖。路透

復華台灣科技優息（00929）帶領高股息ETF開啟月配模式，上市後人氣超熱，上市不到1年，就創下規模最快突破2,000億元的紀錄；配息金額從初期的0.11穩穩配，提升至0.13元，去年4-6月更創下每單位0.2元的紀錄，但接著一路「降息」0.18、0.16、0.14、0.11…到近期的剩0.05元。

元大台灣價值高息（00940）去年掀起高股息熱潮旋風，募集規模高達1,752億元，當時「一出生」隨即空降台股高股息ETF第六大；但配息數字也降息，從最初的0.05，最新一次月配剩0.03元。

統一台灣高息動能（00939）相對初期連續五次每月都穩定配發出0.063元，最近也降至0.05元。

相信會選擇月配息型高股息ETF的投資人，對於現金流的需求相對是更加重視，其實高股息就主要三種配息來源：

1.成分股公司配發的股息

2.價差

3.收益平準金

配息降息、減少、縮水，「羊毛出在羊身上」就是上述第一點...成分股的配息減少，再來就是股價沒有成長，沒有資本利得的空間可以配發給投資人。

倘若投資人是要以穩定領息為目的，價差不重要的前提下，其實類似股票性質的「非投等債」，又稱高收益債，可能是比月配型高股息ETF更好的選擇。

以凱基美國非投等債（00945B）為例，同樣可作為貢獻每月現金流拼圖的非投資等級債ETF，聚焦殖利率相對更高的BB&B級債券，月配息、也具平準金機制：

近半年的配息皆為0.102元

年化殖利率：3.99%

期間的總報酬率達：6.09%

近期美國公債殖利率逼近5％，非投等債表現確實美國公債強，在經濟大環境穩健時行情看漲，相對報酬會比公債來的好。

最後提醒，非投資等級債因為可視為是股票的延伸，投資人若想買，務必要隨時關注全球市場（美國）是否能成功軟著陸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00945B凱基美國非投等債 債券ETF 資本利得 降息

延伸閱讀

美債新手賠慘！內行人指「心態錯了」勸出清買大盤ETF

公債蛙哭…00945B卻每月穩配0.102元、近半年報酬率達6％！經濟溫和成長最佳選擇

中鋼（2002）股價見1字頭「不會倒」的股票卻套你最深？ 專家：不代表不會賠

外資調升鴻海（2317）目標價 他預言再創高！網反曝「慘痛經驗」

相關新聞

存00878累積60張…每季會被扣稅要繼續買？老牛：超過106張才會被扣二代健保

持續買進00878，已經累積到60張，每季配息都被扣稅，該繼續買嗎？

009800可投資？00662從掛牌20元漲到要價90塊！ 股添樂：股價回不去但中信復刻了這項商品

台灣過去其實也有一檔ETF追蹤「納斯達克100指數」，就是00662。2016年掛牌的時候才20塊，當天還破發，不過很幸運，破發了1個月後，從此再也沒有低點。到了2025年，他已經是一檔要價90塊的ETF了。

00929、00940、00939…要想穩定領月配的現金流好難？債券型00945B會是更好的選擇

倘若投資人是要以穩定領息為目的，價差不重要的前提下，其實類似股票性質的「非投等債」，又稱高收益債，可能是比月配型高股息ETF更好的選擇。

櫃買首檔外幣級 ETF 00687C 今掛牌 國泰投信董座張錫談債券市場潛力

全台債券ETF蓬勃發展，截至2024年底，債券ETF總規模已突破新台幣3兆元，為亞洲第一大，受益人數超過200萬人，櫃買...

尖牙股指數報酬完勝台美股這檔 ETF 打包「世界級神山群」績效亮麗

全球近五年來，從新冠疫情、美國暴力升息、生成式AI崛起、美國降息等，歷經一輪多空循環，尤其AI大浪潮，引領台美股市累積表...

公債蛙哭…00945B卻每月穩配0.102元、近半年報酬率達6％！經濟溫和成長最佳選擇

根據芝商所集團的FedWatch指標，交易員認為Fed在1月28日至29日的會議上保持利率不變的可能性接近100%；在美國，10年期公債殖利率周三一度漲到4.73%，直逼2023年10月觸及的高峰5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。