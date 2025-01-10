00929、00940、00939…要想穩定領月配的現金流好難？債券型00945B會是更好的選擇

復華台灣科技優息（00929）帶領高股息ETF開啟月配模式，上市後人氣超熱，上市不到1年，就創下規模最快突破2,000億元的紀錄；配息金額從初期的0.11穩穩配，提升至0.13元，去年4-6月更創下每單位0.2元的紀錄，但接著一路「降息」0.18、0.16、0.14、0.11…到近期的剩0.05元。

元大台灣價值高息（00940）去年掀起高股息熱潮旋風，募集規模高達1,752億元，當時「一出生」隨即空降台股高股息ETF第六大；但配息數字也降息，從最初的0.05，最新一次月配剩0.03元。

統一台灣高息動能（00939）相對初期連續五次每月都穩定配發出0.063元，最近也降至0.05元。

相信會選擇月配息型高股息ETF的投資人，對於現金流的需求相對是更加重視，其實高股息就主要三種配息來源：

1.成分股公司配發的股息 2.價差 3.收益平準金

配息降息、減少、縮水，「羊毛出在羊身上」就是上述第一點...成分股的配息減少，再來就是股價沒有成長，沒有資本利得的空間可以配發給投資人。

倘若投資人是要以穩定領息為目的，價差不重要的前提下，其實類似股票性質的「非投等債」，又稱高收益債，可能是比月配型高股息ETF更好的選擇。

以凱基美國非投等債（00945B）為例，同樣可作為貢獻每月現金流拼圖的非投資等級債ETF，聚焦殖利率相對更高的BB&B級債券，月配息、也具平準金機制：

近半年的配息皆為0.102元 年化殖利率：3.99% 期間的總報酬率達：6.09%

近期美國公債殖利率逼近5％，非投等債表現確實美國公債強，在經濟大環境穩健時行情看漲，相對報酬會比公債來的好。

最後提醒，非投資等級債因為可視為是股票的延伸，投資人若想買，務必要隨時關注全球市場（美國）是否能成功軟著陸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。