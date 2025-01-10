公債蛙哭…00945B卻每月穩配0.102元、近半年報酬率達6％！經濟溫和成長最佳選擇

美聯儲（Fed）決策官員於上月決定將基準利率調降1碼，將利率範圍設置為4.25%-4.5%。然而，官員們對於2025年的降息次數預估已減少至兩次，低於9月時預估的四次降息。

自去年9月以來，美聯儲已將利率調降整整1個百分點，目前市場預期今年僅會再降息一至兩次。

根據芝商所集團的FedWatch指標，交易員認為Fed在1月28日至29日的會議上保持利率不變的可能性接近100%；在美國，10年期公債殖利率周三一度漲到4.73%，直逼2023年10月觸及的高峰5%。

非投資等級債可視為是股票的延伸，投資人若想買，務必要仔細注意全球市場（美國）是否能成功軟著陸。

凱基美國非投等債（00945B）優先剃除了CCC評級債券，設定最低票息4%限制，選入的債風險相對低、且收益高的標的。

非投等債近期表現遠比美國公債強，如上術所說更像是股票延伸，在經濟大環境穩健時行情看漲，相對報酬會比公債來的好。

00945B近半年的配息皆為0.102元，年化殖利率：3.99%，期間的總報酬率達：6.09%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。