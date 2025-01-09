台股月線失守…過半數ETF轉為負報酬 這檔高股息ETF最抗跌

開年以來加權指數震盪超過千點，受到美國當選總統川普傳出將宣布國家經濟緊急狀態，推行大範圍關稅計畫，隨著就職日的臨近，市場情緒脆弱，最新聯準會會議紀錄透露「偏鷹」訊號，強調通膨上行風險加重影響，9日台股呈現震盪走低，連帶台股ETF表現也跟著黯淡。

台股開低後雖然一度翻紅，但在高價股弱勢、航運股重跌影響下，指數一路走低，尾盤再遇調節賣壓，以最低點收市，終場指數跌326點，收在23081點；今年以來漲點收斂至46點。

觀察盤面上66檔台股ETF表現，今年以來平均漲幅為0.61%，僅30檔呈現正報酬，占比不到一半，前十強依序為富邦科技（0052）1.8%、元大台灣50（0050）的1.69%、富邦臺灣優質高息1.49%、元大電子1.45%、富邦台50的1.23%、富邦摩台1.14%、元大MSCI台灣1.09%、永豐臺灣加權1.04%、富邦公司治理0.98%、元大MSCI金融0.68%。

今年最強一檔、也是去年的台股原型ETF績效王的富邦科技，受惠於外資買盤歸隊維持強勢格局，美國消費性電子展（CES）台廠可望釋出AI PC、手機等應用新品利多題材。

前十強中唯一一檔的高股息ETF則是富邦臺灣優質高息，經理人林旻致分析指出，好表現歸功於成分股在行情變動劇烈時，輪番扮演推升指數上漲的要角，主要成分股如聯發科、鈊象、群光、漢唐等，為指數透過多因子篩選邏輯，挑選出兼具高息與獲利品質的成分股，面對市場地緣政治風險升溫、升息預期變動等市場風險事件時，得以繳出相對同類高息ETF穩定的績效表現。

對於2025年行情看法，考慮市場處於川普政策變動前後的關鍵觀望階段，未來市場風險易增難減，因此建議投資人可選擇具有財務多因子篩選條件的ETF，如富邦臺灣優質高息，藉此面對台股波動加劇時仍能持續參與台股長期上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。