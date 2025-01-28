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150萬買006208+00646歐印更賺？網勸1類人分批投入

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮投資模式。 聯合報系資料照
網友考慮投資模式。 聯合報系資料照

投資上單筆投入或是一次All in得到的報酬往往不盡相同，不同投資需求適合不同的方式，有網友想投入150萬資金買進006208及00646等ETF，但卻無法決定該如何購買。其他人則直言，手上沒錢的人才適合定期定額，而他這種有閒錢的就是一次All in最好，但若是心臟不夠大顆，最好還是分批投入。

一名網友Dcard發文詢問投資策略，其目前擁有150萬元閒置資金，計畫投入006208及00646等ETF，但由於目前已辭職準備國營考試，無穩定收入來源，因此對於資金配置方式感到猶豫。

該網友提到，根據投資理論，單筆投入在長期投資中通常優於定期定額，因此正考慮一次性投入全部資金。然而，由於未來無法持續追加投資資金，因此希望獲得股板投資達人的建議，了解是否應該採用單筆ALL IN的方式，或選擇定期定額分批投入以降低風險。

有人建議他一次All in，留言「定期定額是手上沒錢的人用的，有閒錢的就是歐印」、「找好台指跌深的那天all in不會輸」。

但也有人建議分批投入，留言「我會建議分兩份或三份，第一份all in，第二份定期定額，第三份逢低加碼」、「單筆投入後大盤下跌35%你扛的住嗎？扛的住就適合，如果有疑慮就定期定額」、「006208+00646各先30萬、40萬定期定額、50萬備用金」。

有網友補充「雖然有數據的佐證，單筆投入優於定期定額，但因為人性的關係，會有諸多的考量，如害怕承受短期的波動或損失，但沒關係可做稍微的調整，在不違反人性的前提，將資金在最舒服的狀況下投入，不過還是建議將資金在一至二年內投入完畢，然後就是：持續買進，長期買進，堅持不懈」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 00646元大S&P500 Dcard ETF 定期定額

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