00878報酬率36%該獲利了結？網兩派戰翻 他勸賣改買市值型更賺

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣出持有的高股息ETF。 聯合報系資料照片
網友想賣出持有的高股息ETF。 聯合報系資料照片

買賣ETF多屬於長期投資，投資時間至少要以十年為單位，才符合其投資目的，不過有投資人手上持有的季配型ETF報酬率相當亮眼，報酬率最高已達36%，因此他考慮賣出後獲利了結。然而其他人看完他的標的多屬於高股息ETF，紛紛建議持續長抱，不過也有人建議他賣掉高股息ETF，再將獲利轉買市值型ETF。

一名網友Dcard發文詢問有關存股操作策略，他分享自己目前持有00690、00878等季配型ETF，以及00881半年配ETF，整體獲利分別達28%和36%。由於目前市場處於相對高點，該網友猶豫是否應該繼續持有這些ETF以收取配息，還是選擇獲利了結，等待市場回調後再進場。

不少網友建議他保留持股，留言「巴菲特爺爺說，若你不打算持有一支股票達10年以上，那你當初根本不應該買進」、「您手頭的應該都是高股息型的吧，這種建議長期抱著喔，市值型的才適合做價差。我是永豐金的理專」、「現在只是地板，越漲要越買，趁這個熱潮加碼」、「通常韭菜就是你這種，放遠看現在就算高點又如何，我市值型績效60%還是持續買進」。

但也有網友支持他賣出獲利了結，留言「高股息能賣一賣轉市值，長期贏，真的想增加存股信心，高股息2成即可」、「我覺得你可以先出一半一半留著，不然如果又漲上去你會嘔死」、「想獲利就部分賣出，在相對低點在用這筆買入」、「那就出清，大跌再買，這樣最不用擔心」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00690兆豐藍籌30 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣5G+ Dcard ETF 市值型 高股息

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