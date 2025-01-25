00929、00939賠慘＝月配ETF不能買？網勸：會怕就分批買

國內月配息ETF的始祖兼人氣王00929宣布1月份配息維持0.05元。有投資人抱怨，他買進00929、00939卻賠得很慘，讓他開始猶豫「月配ETF是不是不值得買？而是該買0050、006208等市值型ETF？」其他人則告訴他，買ETF的重點就是心態要穩定，如果會擔心漲跌則建議分批買進更保險。

一名網友在Dcard發文分享其在投資00929及00939時遭遇虧損的經歷，並針對月配型ETF是否值得長期持有提出疑問。該網友表示，儘管虧損嚴重，但慶幸並未大規模投入資金，仍對是否選擇0050或006208等ETF猶豫不決，並詢問這些ETF的特性，例如是否屬於市值型ETF、配息週期及合理買入價位。他也提到，考慮到市場波動，是否應該等美國總統就職後再做投資決定。

針對這名網友的提問，另一位網友回應建議，投資ETF時應保持穩健心態，避免隨市場輿論隨波逐流，並強調了解持股組成及進行基本研究的重要性。此外，該網友指出，合理價格難以預測，強調市場情況變化迅速，正如先前有人在指數達到萬八時認為價格過高，但後續市場仍持續上漲。因此，若對市場波動感到擔憂，可採用分批買入策略，降低整體風險。

專家建議，ETF投資適合長期布局，無論選擇月配或季配標的，投資者應根據自身風險承受度和資金規劃決定進場時機，並避免因短期市場波動影響投資信心。

另也有人留言「在景氣看好的前提下，市值型的ETF就是您說的0050 006208表現會比較好，買他們基本不用考慮配息了，主要就是賺價差，長期持有還是比較不錯的，個人建議還是定期定額試看看，這樣也不用一直考慮合理價位的問題，偶爾抓到低價單筆買一些這樣就好」、「合理價位不存在，如果真的有那87%是募集價」、「權值股0050長期績效會贏月配息ETF」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。