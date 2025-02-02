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低中高資金「長期投資」方法曝！小資族買006208+VOO就夠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享長期投資的方法。圖／聯合報系資料照片
網友分享長期投資的方法。圖／聯合報系資料照片

長期投資適合一般的投資人，相對於短線投資，可以省去看盤的心力與時間。網友分享適合不同資金投資人的長期投資方式，其中現金50萬以下的小資族可定期定額投入006208、00646（VOO），年輕將是其最大優勢，長期持續投入有助於財務穩定。

一名網友Dcard分享了多種適用於不同資金規模的長期投資方法，引發熱烈討論。該網友根據現金持有金額分為「50萬以下」、「100萬以上」及「1000萬以上」等三種情況，提供了詳細的資產配置與投資建議，並提醒投資者需根據自身狀況調整策略。

該網友建議現金資金較少、約50萬以下的投資者可選擇定期定額投入「006208」或「00646」（VOO），分成12至36個月配置，並選擇手續費較低的證券平台。他指出，年輕是最大的優勢，長期持續投入有助於實現財務自由。但若已超過40歲，則應專注於提升收入或降低支出，達到更穩健的財務狀況。

對於現金資金達100萬以上的投資者，該網友提供了兩種策略，包括購買「00953B」並質押至維持率200%，以獲取穩定配息，並將收益再投入「006208」及「00646」；購買「00646」並在每跌5%時借出15%的資金加碼購買，同時保持低於3%的質押利率，以降低風險。

對於高資金、現金1000萬以上的投資者，該網友建議將資金分為50%現金和50%ETF，以「006208」和「00646」為主的配置方式應對市場波動。當ETF價格下跌時，根據跌幅比例投入剩餘現金進行加碼買入，避免因市場大幅下跌而資金配置失衡。此外，上漲後可適度調整比例，保持現金與持股的平衡。

該網友分享的數據顯示，「006208」和「00646」的歷史最大跌幅約35%，「00953B」推測跌幅約25%。根據過去回測結果，長期定期定額股息再投入的報酬率在1年至10年間均表現亮眼。特別是在10年期回測中，「006208」年報酬率高達145.86%、「00646」達108.08%。然而，他也提醒投資者質押策略存在利率調高、資金斷裂及擔保品被處分的風險，需謹慎規劃。

另有網友建議「在什麼時間點開始是重要的，如果是空頭年就要蹲比較久，但判斷高點低點很難，所以要做這件事，最好就是完全照著書中或是被動投資心法走，蹲到最後總是你的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 Dcard ETF VOO 台股 報酬率

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