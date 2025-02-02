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擁1張0056、3張00878該再買？網反勸投006208：績效贏20%

聯合新聞網／ 綜合報導
網友猶豫ETF配置。聯合報系資料照
網友猶豫ETF配置。聯合報系資料照

投資種類非常多，不同項目的投資適合不同需求的投資人，有網友每月投入2-3萬元資金，手上持有一張0056、三張00878，他猶豫未來是否持續投入同樣的兩檔標的，亦或是改買006208+VOO。其他人卻直言，投入資金並不多，加上年輕人更適合市值型ETF，建議將領到的股息全數買進006208，有內行人分享「我同一時間買的00878跟006208報酬率差了20%」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問投資建議，分享其目前的ETF持倉組合與資金狀況，並請教未來投資方向的建議。該網友表示，現已持有0056一張及00878三張，每月可投入2至3萬元資金，想了解是否應繼續加碼現有標的，或改為配置006208及美國標普500ETF VOO。

貼文引發不少網友回應，有人建議應根據個人風險承受能力及投資目標決定配置策略，若偏好穩健收益，可持續加碼高股息ETF 0056與00878；若想提升成長性與國際化配置比例，可考慮加入006208及VOO等追蹤全球市場與美國指數的ETF。也有網友提醒，應分散投資並避免單一市場風險，建議根據市場情況進行動態調整，以提升投資報酬率。

有網友留言「我同一時間買的00878跟006208報酬率差了20%，你覺得該買哪個？」、「每個月才2-3萬分那麼多檔要幹嘛？」、「用他們的股息去買006208」、「如果你比較保守，原本的就繼續存。反之，可以換成市值型 原本的就放著領股利，股利再投入」、「006208+00662」、「如果你50歲以上再買00878+0056」、「要領息可以買債券，公債00795B，公司債買十年期00740B或00725B都行，年輕我是覺得有錢先買大盤啦，006208、0050這種」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 Dcard ETF

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