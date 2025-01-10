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美債新手賠慘！內行人指「心態錯了」勸出清買大盤ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報資料照
台股示意圖。 聯合報資料照

在通膨居高不下、政治動盪以及政府債務高漲的疑慮下，全球公債市場周三出現疑似恐慌賣壓，導致各國公債殖利率陸續逼近關鍵門卡。有投資人陸續買進中國ETF、美債等，績效卻都不盡理想。內行人卻直指他的投資心態不正確，如果想要賺價差就不該選擇債券，而是買股票更適合，若是目的是領配息，那應該債券越跌越買，否則乾脆出清債券ETF買進大盤ETF更適合。

一位投資人PTT以「人生第一次美債慘賠，請教該怎麼辦？」為題發文，分享其投資經歷與疑問，引發網友熱烈討論。該網友透露，因多年來專注股票市場而感到身心疲憊，決定轉為保守投資，先後投入中國ETF與美國長期國債，然而美債價格持續下跌，導致其資產損失。

他坦言，目前資產配置中有5成為股票、2成現金、2成美債及1成陸港股，並擔心美債殖利率若突破5%將導致股市進一步下跌，因此詢問是否應繼續加碼美債。

此貼文引來另一名網友回應，對部分投資人購買債券ETF的心態提出批評。他指出，許多人對債券配置的初衷理解不清，誤將「穩健保本、定期配息」的債券產品當作短期價差交易工具。

他認為，若要穩健配置資產，應直接購買「直債」以獲得穩定收益，而非選擇波動較大的債券ETF或槓桿型ETF。他指出，許多投資者因受市場網紅與財經專家的影響而跟風投資，期待降息後享受價差收益，但價格下跌時卻急於抱怨，這種行為與債券的初衷背道而馳。

該網友建議，若目的是收取配息，應在價格下跌時適量加碼，降低平均成本以提升收益率。但若無法承受波動壓力，不如出清債券ETF並轉向大盤ETF，以更符合投資心態與目標。他強調，債券投資的重點在於長期持有以分散風險，而非短線交易追求價差。

其他人則留言「就一堆買債卷買高股息的又想賺價差啊」、「債券相對股票來說，我覺得波動還是比較小」、「當時一堆人吹，有不錯債息又能賺價差、無風險投資，結果套了不知道多久，連第一次降息TLT還有20年ETF大跌還不跑，結果連環套，也是滿慘的」、「前陣子一窩峰小資把債或債商品當作飆股在做」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 債券 債務 價差

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