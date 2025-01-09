破兆美元俱樂部成員增至八家 00858 ETF 全納入

2024年在降息循環和AI產業的助力之下，美國最有價值的上市公司總市值達到19兆美元，幾乎倍數超越2023年的10兆美元總市值，由市值超越1兆美元的公司所組成的「兆美元俱樂部」成員總數新增至8家。2024年11月總統大選過後，特斯拉被許多投資人視為「川普概念股」，不僅股價受惠川普行情狂飆，公司市值也重返破兆美元大關，重新加入兆美元俱樂部行列；另外，占據客製化AI晶片70%市場份額的博通，公司市值自2023年底以來翻一倍，於2024年12月首次加入兆美元俱樂部，成為投資市場的新寵兒。

永豐美國大型500股票ETF基金（00858）經理人林永祥表示，根據IMF預估2025年美國有2.2%的經濟成長率，因此在經濟環境良好的基礎條件之下，占據美股市場較大比重的美國前500大股票，預計將成為推動美股市場的重要因素之一。另根據J.P. Morgan預估，2025年第1季S&P 500大型企業的預估獲利成長率為13%，這顯示出美國大型企業在2025年第1季的成長潛力。隨著AI科技創新和消費需求的持續增長，未來這些大型企業應能夠在全球市場中持續保有競爭力。

永豐美國大型500股票ETF基金追蹤指數投資範圍為美國市值前500大股票名單，固定於每年3、6、9、12月定期調整成分股，納入符合市值篩選條件的美國大型股，能即時彰顯美國大型股股價表現。根據永豐投信官網公告00858前十大成分股(截至2024年11月底)，八間「兆美元俱樂部」成員公司都在其中，共計有蘋果、輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉、博通，幫投資人一網打盡美股重量級投資標的。00858即將在台股封關日1月22日進行除息，最後買進日為1月21日，並於2月20日發放配息。

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