快訊

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

「挖洞讓我跌倒」大林慈濟陷盜圖爭議 畫家還原證嚴對話：上人也無奈

破兆美元俱樂部成員增至八家 00858 ETF 全納入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年在降息循環和AI產業的助力之下，美國最有價值的上市公司總市值達到19兆美元，幾乎倍數超越2023年的10兆美元總市值，由市值超越1兆美元的公司所組成的「兆美元俱樂部」成員總數新增至8家。2024年11月總統大選過後，特斯拉被許多投資人視為「川普概念股」，不僅股價受惠川普行情狂飆，公司市值也重返破兆美元大關，重新加入兆美元俱樂部行列；另外，占據客製化AI晶片70%市場份額的博通，公司市值自2023年底以來翻一倍，於2024年12月首次加入兆美元俱樂部，成為投資市場的新寵兒。

永豐美國大型500股票ETF基金（00858）經理人林永祥表示，根據IMF預估2025年美國有2.2%的經濟成長率，因此在經濟環境良好的基礎條件之下，占據美股市場較大比重的美國前500大股票，預計將成為推動美股市場的重要因素之一。另根據J.P. Morgan預估，2025年第1季S&P 500大型企業的預估獲利成長率為13%，這顯示出美國大型企業在2025年第1季的成長潛力。隨著AI科技創新和消費需求的持續增長，未來這些大型企業應能夠在全球市場中持續保有競爭力。

永豐美國大型500股票ETF基金追蹤指數投資範圍為美國市值前500大股票名單，固定於每年3、6、9、12月定期調整成分股，納入符合市值篩選條件的美國大型股，能即時彰顯美國大型股股價表現。根據永豐投信官網公告00858前十大成分股(截至2024年11月底)，八間「兆美元俱樂部」成員公司都在其中，共計有蘋果、輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉、博通，幫投資人一網打盡美股重量級投資標的。00858即將在台股封關日1月22日進行除息，最後買進日為1月21日，並於2月20日發放配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國

延伸閱讀

2025美股這樣賺！抄底輝達、Meta …這檔標的連3年績效大勝標普500 最強選股策略曝

電池大廠寧德時代被美國放進「黑名單」！全球車廠恐陷入電動車供應亂流？

Honda與Sony攜手打造Afeela 1電動車 CES展上正式開放預購

特斯拉皮卡爆炸案 靠數據破案 陷個資焦慮

相關新聞

0050長期績效皆勝0056…不論股災或國際政經上的衝擊！ 伊森：市值型ETF是資產放大的最佳解

市值型的報酬率是遠遠超過高股息的，雖然我們都看到受益人數最多的是高股息ETF，但站在投資的角度，這並不一定是資產放大的最佳解，投資人可以謹慎思考。

川普將上任美債殖利率狂飆爆恐慌！他反曝「墜入愛河」每季領息滿手變超人

美國新任總統川普將於1月20日上任，開啟川普2.0時代，然而美債殖利率卻遭到市場狙擊，10年期公債殖利率逼近5%，台股掛牌的債券ETF更爆量頻破底，...

00919、0056和00878真要「追求月配息」就這三組搭配！ 達人：規模大、歷史悠久的高息ETF達成

我常提到就是把台股ETF這前3名組合起來就好，00919、0056和00878搭配起來，就可以實現「月月領息」的策略了。

00701年終加碼放大獎金紅包！知美：1月ETF配息金額排名大公開

最新配息金額的國泰精選股利30（00701）每股配出2.05元，為1月宣布配息的台股ETF最多，並在1月17日除息。

00830逆勢狂配8％…元月科技ETF配息表一次看！過去10次CES展後都上漲

00830追蹤美國費城半導體指數，由主要從事半導體設計，分銷，製造和銷售的30家最大的美國公司組成，配息頻率一年一次，去年配出1.51元好成績，當時就吸引眾多投資人關注，今年又加碼至3.96元，加息超過160%，且近5日成交均量擴大到1.2萬張，交投熱絡。

短期內長天期債券波動仍會很大？ 辣媽：川普將上任！政策方向還有待觀察

專家的看法是，短期內長天期債券波動仍會很大，因為川普即將上任，他的政策方向還有待觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。