臺灣指數公司將結合指數、資訊、臺灣永續評鑑及 IR 議合服務平台

台灣ETF市場2024年蓬勃發展，上市櫃ETF合計277檔，資產規模達6.41兆元，受益人數達1,389萬人次；證交所集團在台股ETF檔數、資產規模及受益人次等指標皆達市占八成以上，有23檔指數連結ETF的資產規模超過100億元，市占超過88%，七檔以上超過千億元。

臺灣指數公司(Taiwan Index Plus Corporation, TIP) 2024年以「開發多樣化指數，推展指數化投資應用」、「擴大永續指數主題及ESG資訊服務，推廣責任投資」、「深耕在地、連結國際，支持臺灣成為亞太資產管理中心」等三大亮點展現優勢、服務市場。

壹、開發多樣化指數，推展指數化投資應用

一、臺灣指數公司掌握指數化投資趨勢，運用台灣上市上櫃股票、期貨選擇權契約，創建指數體系，2024年新發布13檔指數，以因子投資型八檔最多，三檔主題型及兩檔ESG相關。

二、截至2024年底，臺灣指數公司累計授權24家投信、證券商發行ETF40檔、ETN22檔、指數基金1檔，臺灣期貨交易所掛牌三檔指數期貨，五項政府退休基金績效追蹤指標等，相關商品與投資應用的資產規模約1.39兆元，較2023年成長148%。滿足投資、交易、避險等投資人多元需求，促進金融商品多元化。

貳、擴大永續指數主題及ESG資訊服務，推廣責任投資

一、攜手國際、發布ESG淨零主題指數：為呼應台灣邁向2050淨零碳排的目標，政府推動永續政策。臺灣指數公司鑒於國際指數公司標普道瓊斯在永續績效指標的前瞻性ESG資料庫特色，結合臺灣指數公司在臺股指數化投資的豐富經驗，於2024年10月合作編製S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數。期能透過發行人將指數商品化，成為投資人便利參與臺股淨零轉型趨勢投資的新工具。

二、關注國際趨勢、開發台灣首檔性別平等指數：鑒於性別平等議題受社會大眾關注，國際上已有多檔ETF和退休基金投資操作，聚焦在性別平等相關議題，顯示其投資潛力不容小覷。為滿足相關議題投資趨勢，臺灣指數公司自行研究開發女力評比模型，產製機會、風險分數，於2024年12月編製發布臺灣指數公司臺灣上市上櫃性別平等指數。

三、擴大ESG資訊服務，推廣責任投資

1.臺灣指數公司編製ESG相關指數，發行商品及投資應用的資產規模約2,241億元，推動用用責任投資成效顯著。

2.2024年臺灣指數公司持續擴大資訊加值服務，服務內容涵蓋指數資訊、ESG模組資料等；服務對象由國內拓展至28家國外機構。

3.發展「台灣永續評鑑」，產製多層次資料庫，推廣責任投資：近年國際交易所或指數公司紛紛以併購或策略合作方式，將ESG評鑑與資料庫業務納入集團旗下重要業務。2024年臺灣指數公司自國立臺北大學取得「台灣永續評鑑」技術讓與，希冀利用指數業務的基礎和脈絡，持續精進「台灣永續評鑑」系統，深化在地ESG資料庫，加速拓展商業應用，俾資產管理機構將ESG元素納入投資流程、與被投資公司議合，推廣責任投資。

參、深耕在地、連結國際，支持臺灣成為亞太資產管理中心

一、建置IR議合服務平台，提高上市櫃公司與機構投資人連結度

為配合金管會推動臺灣成為亞洲資產管理中心，壯大資本市場價值，臺灣指數公司建置IR議合服務平台(IR Engage)，已於2024年11月上線試營運。功能設計以使用者出發，以解決企業與機構投資人辦理議合之痛點為目標，提供三大功能，包含法說會服務、ESG議合資訊服務、議合媒合服務。

平台所有資訊都有中、英文兩種語系，讓使用者(如外資)可以快速掌握及判讀相關資訊。截至2024年12月30日，註冊會員包括上市上櫃公司463家、機構投資人45家，完成53筆上市公司法說會場次預約。

二、推動跨國商品及合作，吸引資金投資台股商品

為吸引資金投資台灣、跨國商品及合作，臺灣指數公司積極推動海外台股指數化投資相關工作：

1.授權台股指數予海外發行商品或投資應用

臺灣指數公司提供國際金融機構使用台股指數作為商品海外發行或投資參考指標，吸引資金投資台灣， 2024年10月完成授權「臺灣50權重上限30%指數」予海外資產管理公司發行ETF於香港交易所(HKEx)掛牌上市。

2.鼓勵國內投信公司、證券商或其海外分支機構，使用台股指數或連結台股ETF於海外市場發行金融商品

2024年臺灣指數公司已陸續完成臺灣50指數、臺灣多因子優選高股息30指數及臺灣優選AI 50指數授權證券商海外子公司，發行連結台股ETF的DR在泰國交易所(SET)掛牌，有助擴大台股ETF規模，攜手台灣投信、證券商合力推動台灣成為亞洲資產管理中心政策。

肆、未來展望

展望2025，在政府積極推動臺灣成為亞洲資產管理中心，以及證交所集團打造國際級資本市場、助力產業轉型升級的策略方向下，臺灣指數公司將積極推動以下業務發展：

一、運用台股多樣化指數商品化豐富經驗，提供專業解決方案

配合被動式多資產ETF、主動式ETF新商品開放，臺灣指數公司運用長期發展台股多樣化指數及商品化經驗，提供專業解決方案，包括「投資績效標竿服務」、作為投資人理解商品的最佳溝通工具。

提供彈性的「客戶指數計算服務」，以機構可投資清單編算最精準的投資績效評量指標，協助投信發展代操相關業務。

二、擴大國際合作、結合國際資源、壯大投信發展

臺灣指數公司規劃擴大與國際指數公司或交易所合作，範圍包括海外股債多資產類別、或股票、債券指數等，期結合國際資源，共同服務台灣資產管理機構能更有效率地創新主、被動金融商品設計，滿足多元需求，壯大投信發展，提供投資人更多投資新選項。

三、擴增IR議合服務平台進階服務、提高公司曝光、促進議合

2025年IR議合服務平台規劃功能優化、擴充IR服務、深化ESG資訊服務、議合進階服務等四大面向進階服務，發展差異化特色，結合線上IR法說會與洽約議合功能，提供一站式服務，涵蓋ESG、財務、業務資訊，希冀提高公司(如創新板、中小型公司)曝光度，協助投資人更能全面性地了解公司完整資訊，且能便利雙方進行議合準備，新功能預計於2025年Q2正式上線。

四、擴充台灣永續評鑑資料庫之深度及廣度，支持責任投資與盡職治理

鑑於臺灣指數公司「臺灣永續評鑑」(SEED模型)完整涵蓋台灣所有上市櫃公司的ESG表現，為及早因應上市櫃公司即將全面出具永續報告書，TIP將優化方法、流程及提升作業量能；並將擴充「台灣永續評鑑」資料庫深度、廣度、服務品項，提供資產管理機構進行商品與投資應用，以協助機構投資人符合責任投資原則以及遵循盡職治理。

臺灣指數公司表示，迎向嶄新2025，喜蛇臨門，Taiwan Index Plus(TIP)將運用專業、靈活與彈性，結合(PLUS) 指數、資訊、臺灣永續評鑑及IR議合服務，多角化延伸業務、多面向服務市場參與者，協助政府及證交所集團壯大台臺灣資本市場。 國內ETF市場統計數據(資料來源：CMoney；臺灣指數公司整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。