0050長期績效皆勝0056…不論股災或國際政經上的衝擊！ 伊森：市值型ETF是資產放大的最佳解

2024年終於走到了投資人的身後，回首台股ETF在2024年的大放異彩，年內總受益人數也來到1022萬人，但投資人究竟都在投資甚麼ETF?長期來看報酬率會是最高的嗎？

受益人最多！股民最愛高股息

根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底的資料製作成上表，我們可以發現受益人前十大的ETF中，有七檔是高股息ETF，更誇張的是前五大受益人數最高的ETF通通都是高股息ETF，顯示出投資人對高股息ETF的熱愛以及在意現金流的特色。

不過這也很合理，投資人希望能夠不斷的從股市收取股利，變成工作之外的穩定被動收入，這對於年輕的工作者或是退休的投資人來說都很重要，也才會形成這種特別的受益人高度集中於高股息ETF上的特色。

但有趣的是，在前十名排行榜中，赫然出現了兩檔市值型的ETF分別是0050與006208，不禁讓伊森好奇，到底高股息ETF長期持有的績效與市值型ETF誰更好呢？

0050 VS 0056 長期複利誰勝？

那在看完上述論點，我們來用受益人創高前五名裡頭的兩檔ETF進行比較，那就是老牌的0050與0056，分別代表市值型與高股息ETF，看看在長期複利下，誰的表現更好？

首先，回測時間我們抓10年，起始投入60萬元，並每月投入10000元，從2010至2024年，持續15年的持續投入，且每年領取的現金股利都會再投入。

資料來源：CMONEY複利計算機

首先從市值成長的曲線圖看出，0050基本上不管是面對股災或是任何國際政經上的衝擊，長期來看市值成長的幅度都大於0056。

資料來源：CMONEY複利計算機

當然，我們也很好了解 ，0056把股利配給投資人而0050較少配息，這樣子反映在市值上自然會有差異，從上圖來看0056每年領取的股利，基本都跑贏0050而且差距還在拉開。

然而投資人看到這裡，還是要把我們最初考慮的長期持有這個重點放進去，如果說在時間長河的競賽中，我們追求的是最高的報酬率，那投資市值型的報酬率肯定是遠遠超越高股息的表現，這才是資產長大的真正果實。

資料來源：CMONEY複利計算機

從上圖我們可以看到，在15年的複利環境中，0050的投資報酬率來到的344.4%，而0056為201.5%，兩者相比之下，差距頗大，且年化報酬率差距也達2.9%這麼多，結算終值0050將成長為844萬，而0056為522萬，足足有300萬的差距。

為此，從上述現象來看，長期投資最重要的目的是最大化自己的報酬率來增加資產複利的速度，在這樣的條件上做思考，市值型的報酬率是遠遠超過高股息的，雖然我們都看到受益人數最多的是高股息ETF，但站在投資的角度，這並不一定是資產放大的最佳解，投資人可以謹慎思考。

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