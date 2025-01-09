台股拉回逾百點 兩檔 ETF 新兵加入戰局、00971漲逾1%

台股9日震盪走低，跌點超過百點，而盤面再增兩檔ETF新兵-野村美國研發龍頭（00971）以及野村日本動能高息（00972），兩檔合計規模為14.16億元，00971盤中走揚超過1.5%，一度碰到發行價15元，成交量超過1.8萬張、00972則呈現拉回，盤中跌幅超過1%，成交量逾0.3萬張。

00971追蹤的「彭博研發龍頭指數」，成分股50檔，每半年為成分股調整，於每年4月、10月審核成分股；每季會進行成分股權重調整，時間在1月、4月、7月及10月。採年配息，在每年12月除息。經理費0.60%、保管費0.150%，風險報酬等級為RR4。

最新前十大成分股及比重為亞馬遜公司8.32%、Alphabet 8.16%、輝達8.05%、蘋果7.27%、微軟6.88%、特斯拉5.27%、博通4.64%、網飛4.3%、Meta 3.72%、禮來 3.1%。

00972追蹤的「彭博日本價值動能高息指數」，成分股50檔，每半年為成分股調整，於每年3月、9月審核成分股；每季為成分股權重調整，時間在3月、6月、9月及12月。採季季配，在每年3月、6月、9月、12月除息。經理費0.60%、保管費0.150%，風險報酬等級為RR4。

最新前十大成分股及比重為本田汽車8.72%、三井住友金融集團公司8.03%、瑞穗金融集團7.88%、武田藥品有限公司7.46%、SoftBank 6.87%、日本煙草5.98%、MS&AD保險集團控股公司5.36%、住友商事4.23%、歐力士公司4.12%、佳能4%。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，野村美日ETF傘型基金預計於1月9日掛牌上市，包括野村美國研發龍頭ETF與野村日本動能高息ETF，掌握美日二大強強聯手的經濟體及政策商機紅利。

野村美國研發龍頭ETF便是台灣首檔以「研發」為篩選條件的美股ETF，致力從各產業中找出「研發費用連續三年正成長」的市值前50大領頭企業。隨著聯準會轉向寬鬆貨幣政策，市場資金預期將持續回流美股市場，美股可望成為投資最佳避風港，2025年1月是投資人布局美股的最佳切入點。而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦全產業研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。

野村日本動能高息核心選股邏輯不僅直接緊扣日本企業改革政策 – PBR回升紅利，還納入考量企業EPS成長潛力與股利指標，選出兼具股價淨值比上升動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。

實證研究，自2021年以來「彭博日本價值動能高息指數」總報酬指數上漲約186.7%，遠勝同期間「東證總報酬指數」的66.7%。現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本動能高息參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。

黃宏治提醒，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表ETF績效表現。

投資應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。