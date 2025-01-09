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川普將上任美債殖利率狂飆爆恐慌！他反曝「墜入愛河」每季領息滿手變超人

聯合新聞網／ 綜合報導
美債殖利率近期不斷飆升，引起眾多投資人恐慌。 示意圖／ingimage
美債殖利率近期不斷飆升，引起眾多投資人恐慌。 示意圖／ingimage

美國新任總統川普將於1月20日上任，開啟川普2.0時代，然而美債殖利率卻遭到市場狙擊，10年期公債殖利率逼近5%，台股掛牌的債券ETF更爆量頻破底，不少投資人在網路上狂發畢業文，但有人認為反倒是進場好時機。

網友於mobile 01以「買美債從恐懼到現在墜入愛河」為題發文，他說2024年初買了人生第一檔債券，結果被美國聯準會搞得心很慌很不安穩，覺得聯準會一直在耍人。

原po說買債券主要是想避險，但每次加碼投入都會懷疑自己。一直到2024年底心態才逐漸釋懷，想著把債券配息當穩定現金流用，只要見綠就加碼一點。到現在已經每季可以領到滿手債息，均價成本更慢慢往下，「前面難熬的那條路值得了」。

此外，原po亦補充，2024年末又多補了月配的短債00953B（群益優選非投等債）配息高達8%，再持續加碼00937B（群益ESG投等債20+）、00687B（國泰20年美債），立志要當個滿手債的「債券超人」，持續加碼到無止盡的那天。

文章一出不少人深有同感留言「買三年了，中間起起伏伏，現在習慣了，不用太在意」、「只要每月有錢錢進來，就可以」、「完全就是買美債的心路歷程，習慣就好」、「投資債券ETF一年多了，現金流十分穩定」。

還有人大讚「00953B敢配還能填息，哪檔高股息比它能配，除息完繼續擴倉」、「抱到降息循環尾聲，也許是2027年甚至2028年或更久的2029年無妨，反正，期間領息再投入」、「不敢玩股票，所以把錢押到00937B上，繼續跌就加碼買」。

其他人也認為「如果沒有川普這個不確定因素在，債券的走勢會比較穩定」、「FED的會議記錄寫得很直白，不會走回頭路，會持續降息，但川普的政策影響存在變數，會暫放慢降息速度」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 00937B群益ESG投等債20+ 00953B群益優選非投等債

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