00919、0056和00878真要「追求月配息」就這三組搭配！ 達人：規模大、歷史悠久的高息ETF達成

00919是去年受益人數成長最多的人氣王，一年約成長62萬人，現在總受益人數來到105萬人了，穩居台股第三大ETF；而在00919的上面2名是00878和0056，不過在這3檔中，00919是成立時間最短，最年輕的一檔ETF。

再整理一下，它的核心亮點主要是「精準」，00919一年會選股2次，第一次在5月，從市值前300大股票中，當年度已經宣告現金股利的公司來篩選，確保股息來源明確，盡量降低使用過去及未來數據導致失準、誤判的風險。

而選進來的成分股都是還沒配息的高息股，這是確保投資的每一筆錢都能實際參與股息分配；至於第二次選股是在12月，會以公司的前三季財報，選出當年EPS成長率高，盡量選出有潛力配出高股息的「獲利高成長股」。

事實上，很多大大追求「月月配息」，因此市面上開始出現月配息的ETF（不知道未來會不會有雙周配、周周配...）但因為新出的ETF可能規模都比較小，而且硬傷就是剛成立，導致穩定性和歷史數據都仍待觀察，所以真的想要月月配，我常提到就是把台股ETF這前3名組合起來就好，00919、0056和00878搭配起來，就可以實現「月月領息」的策略了。

※3檔ETF的除息月份分別如下：

0056：1月、4月、7月、10月； 00878：2月、5月、8月、11月； 00919：3月、6月、9月、12月。

（「配息」通常是在除息後一個月）

對於追求財務自由的投資人來說，穩定的現金流是重要的里程碑，而透過規模大、歷史悠久的高息ETF達成，我覺得才是讓人比較放心的選項，不過現階段股市已達高點，我還是會耐心等「景氣燈號藍燈」再來定期定額囉。

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