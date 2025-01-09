晶片之王輝達掛牌來漲逾3,000倍 009800助投資人掌握趨勢

人工智慧（AI）晶片之王輝達（NVIDIA）1999年在NASDAQ掛牌，至今市值已突破3兆美元，且掛牌以來股價成長超過3,200倍，未來仍有上漲空間。看好美國科技產業發展前景，中國信託投信推出追蹤NASDAQ 100指數的「中信NASDAQ」（009800），於1月13日展開募集。該檔ETF網羅包括蘋果、輝達、微軟等美國頂尖科技企業，且具備經保費低與發行價10元等優勢，可提供小資族用較低成本掌握美股科技創新產業的投資機會。

中國信託投信表示，近期科技產業利多消息頻傳，從Alphabet發布Gemini 2.0 AI模型，到博通營運展望正向等，持續為科技股注入上漲動能。在AI應用逐漸展現營收貢獻的推動下，美國科技產業預期將延續2025年投資主流地位。

中信NASDAQ（009800）經理人張嘉祐指出，NASDAQ一直是高成長企業的首選掛牌市場，孕育出輝達、亞馬遜等全球頂尖企業。其中，AI晶片之王輝達1999年在NASDAQ掛牌，至今市值已突破3兆美元，一度取代蘋果，成為全球市值最高的企業，且掛牌以來股價成長超過3,200倍；亞馬遜則是1997年掛牌，至今已是美國電子商務龍頭，掛牌以來股價也成長超過1,900倍，凸顯NASDAQ指數匯聚優秀產業龍頭，長線成長性驚人。

而中信NASDAQ（009800）所追蹤的NASDAQ 100指數自1985年1月成立，由超過3,000檔成分股中精選前百大市值企業，這些企業展現優異的獲利表現，在毛利率、營業利益率及淨利率等財務指標上均領先群雄。特別是在面對多空不同市場情境時，NASDAQ 100指數不僅具備相對強勁的上漲動能，更展現出優異的市場修復力，有助於投資組合的風險管理。

觀察中信NASDAQ（009800）指數前十大權重股，包括在AI、雲端運算、電動車等新興領域具領先優勢的科技創新領導者，今年以來股價表現亮眼。值得注意的是，近期市場出現明顯的類股輪動，顯示投資機會並非侷限於大型科技股。中信NASDAQ ETF的成分股範圍遠超過市場熱議的科技七巨頭，除了掌握龍頭股成長動能外，也提供投資人參與更廣泛美國創新產業的機會。

中國信託投信指出，從近十年NASDAQ綜合指數的總報酬貢獻度來看，高達86%來自市值前100大企業，突顯NASDAQ 100指數成分股的重要性。雖然美國經濟前景存在不確定性，但這些企業的獲利能力與定價能力相對健全，顯示美國龍頭企業具備因應各種經濟環境的實力。投資人可透過投資中信NASDAQ（009800），布局美股長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。