00830逆勢狂配8％…元月科技ETF配息表一次看！過去10次CES展後都上漲

元月ETF配息戰激烈開打，但觀察兆豐洲際半導體ETF（00911）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、台新臺灣IC設計動能ETF（00947）以及富蘭克林華美台灣Smart ETF（00905）4檔，皆公告不配息，引發投資人關注。ETF專家建議，正逢消費電子展（CES）熱烈展開，想要配息、想要投資半導體產業的投資人，可以鎖定國泰費城半導體（00830），近日公布配息3.96元、配息率達8.17%，是1月除息的科技型ETF大黑馬。

CES開展期間，投資人對於AI、半導體等科技股關注度升高，尤其台灣人愛配息，觀察1月科技型ETF配息當中，有5檔年化配息率超過5%，包括國泰費城半導體（00830）、群益半導體收益（00927）、中信台灣智慧50（00912）、國泰北美科技（00770）及國泰台灣5G+（00881），其中又以00830配息率8.17%為最高，基金規模超過300億元，為全台規模最大的半導體主題ETF。

00830追蹤美國費城半導體指數，由主要從事半導體設計，分銷，製造和銷售的30家最大的美國公司組成，配息頻率一年一次，去年配出1.51元好成績，當時就吸引眾多投資人關注，今年又加碼至3.96元，加息超過160%，且近5日成交均量擴大到1.2萬張，交投熱絡。

值得注意的是，若從2015年開始進行統計，美國費城半導體指數在過去10次CES展後，幾乎都呈上漲態勢，尤其展後2個月平均漲幅高達8.17%，值得投資人把握1/16最後買進日，息價雙贏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。