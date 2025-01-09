短期內長天期債券波動仍會很大？ 辣媽：川普將上任！政策方向還有待觀察

小非農就業數據低於預期

昨天美國公債殖利率上下波動比較劇烈，10年期殖利率收在4.68%左右。 針對昨天市場狀況，我列出三個重要觀察點：

1. CNN報導，川普考慮宣布經濟緊急狀態，將實施大範圍關稅政策。消息一出造成金融市場動盪。市場最關注的就是這關稅政策的細節還有實行的規模有多大，但目前還沒有更近一步細節的報導。

2. 小非農ADP數據公布，上個月增聘人數為12.2萬人，遠低於預期。數據公布之後，原本上漲的美債殖利率，盤中呈現緩步下滑。市場因為這樣預期週五即將公布的就業數據，可能沒有原本預期的好。

3. 12月FOMC會議會議記綠在昨天公布，大多官員認為2025年應該會降息兩碼。 同時也對於政策不確定性感到擔憂，特別是關稅政策調整，可能造通膨失控。如果是這樣，降息步調將可能會更加緩慢。

我同時看了幾個美國討論利率走勢的訪談，專家的看法是，短期內長天期債券波動仍會很大，因為川普即將上任，他的政策方向還有待觀察。

如果擔心波動的話，持有5-7年債券會是比較好的選擇。 但如果像我們著眼比較長期的投資規劃，就不用太過擔心短期波動，專注在自己已經預想好的股債配置，比較能幫自己贏得長期且穩定獲利。

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