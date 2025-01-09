00937B聽說不少人在脫手要跟上？ 雨果：安穩領息就好！別在價格上動太多腦筋

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聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

「現在要出脫投等債？」

這兩天聽說有不少人在脫手00937B（群益ESG投等債20+），又有人說是因為大盤開始跌，股價下跌，這檔投等債也會下跌，真的是這樣嗎？

00937B是20年期以上的投資等級公司債，債券價格不太會因為發行公司的股價下跌而跟著下跌，比較大的影響是利率。通常只有在碰到景氣不好的股市大跌，公司違約機會上升，才會同時影響到公司債的價格。

看一下這檔投等債，發行時間大約一年，發行價15元，目前價格還有15.4元，從前幾個月高點16.7回落1.3元左右，下跌近7.8%，應還不算嚴重。

這檔ETF的月配息是0.082元，換算年化殖利率約為6.4%，這時反而是要買進的時候，怎麼會去賣呢？

想要先賣掉，等價格低一點再買回來？債券的價格波動幅度不大，如果真的等到下跌再買回來，加計交易稅與手續費，那個價差未必划得來。

債券就等到你能接受的殖利率時買進，安穩領息就好，不要在價格上的變動動太多腦筋。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 月配息

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