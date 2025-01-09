00701年終加碼放大獎金紅包！知美：1月ETF配息金額排名大公開

元旦假期過後，不少民眾便開始心繫春節假期，今年春節根據行政院公布行事曆，將從1月25日一路放到2月2日，共計9天；縱使2月8日多數公司要補班，也澆不熄民眾對長假的熱情。而在歲末之際，多家企業舉辦尾牙慰勞同仁一年的辛苦，勞工最在意的年終獎金也將在近期陸續公布後入帳。而年終獎金要如何靈活應用，才能在風險較小的條件下將其放大？

對此投資理財達人知美在Facebook粉絲專頁分享，近期預告最新配息金額的國泰精選股利30（00701）每股配出2.05元，為1月宣布配息的台股ETF最多，並在1月17日除息。

知美分享，00701每股價格落在29元上下，換算下來單次配息率7%，年化配息率更達14%，相當於不到3萬元就能入手一張，持有一張就能拿到2,050元，配息紅包加碼有感

00701追蹤「台灣指數公司低波動股利精選30指數」，是低波高股息ETF的代表之一，表現相對穩健；進一步分析基金成分股，00701持有近6成的金融股，因2024年金控獲利表現都有不錯的成績，預期今年配息同樣可期。

知美在文中補充本月ETF配息金額第二高的是老牌高股息ETF元大0056，本次配發1.07元，年化配息率達11.6%、第三名是富邦00900，在配息機制改成月配後，本次配出0.1元，年化也有約8.6%。但觀察下來前三名的配息差距其實不小，投資人應視自身需求及能力買進部位，如果想要參與1月除息紅包的投資人，可參考各家投信公布配息公告，只要在最後買進日前申購便可參與除息。

資料來源：知美Jimmy，2024/01。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。