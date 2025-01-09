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說好送分題卻變公債蛙哭不停？00945B不跌反漲「性質類似股票」報酬佳配息穩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

網友在PTT發文，表示「質押債蛙宣布正式畢業」。據了解，該投資者於去年四月將0050正二質押，購買長天期美債；然而，近期接獲元大證金的通知，質押利率從原本的2.88%上升至3.92%，決定要把美債賣掉去贖回正二，賠了了9.8萬元...原PO坦言自己是「韭菜」，反應出對市場波動的無奈與自嘲。

隨著美國不斷膨脹的債務負擔，市場對於如何應對這一挑戰表現出深切擔憂。供給面因素以及通膨可能變得更具黏性或逆轉走高，這些因素都為債券市場帶來了極大的壓力。

根據Bianco Research創辦人比安科（Jim Bianco）的分析，10年期公債殖利率可能會上升至5%。他指出，上一次達到此水準是在2023年10月，當時的殖利率創下自2007年以來的最高紀錄。

美國非投資等級債券又名高收益債券，最近美國長期公債重挫，高收債則持穩；原因之一是高收益公司債性質更類似股票，在經濟大環境穩健時行情也看俏，即使那意味通膨壓力可能揮之不去。

就舉凱基美國非投等債（00945B）表現近六個月配息穩定，報酬率也有6％...

過去六個月，其配息成績穩定，近6個月的配息成績：0.102/0.102/0.102/0.102/0.102/0.102，年化殖利率：3.99%

近6個月的總報酬率高達：6.09%

高收益債券也因為存續期間比美國長期公債來得短，在美國公債殖利率持續上揚時，波動性相對較小，也因為收益率比較高，經濟基本面穩固的情況下也降低債務違約風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 殖利率

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