00971、00972在1月9日掛牌上市 這檔傘型 ETF 掌握美日成長雙動能

根據彭博統計，2024年S&P 500連續兩年上漲20％，過去40年間連兩年20％上漲後，第三年仍正報酬機率達75％。美國經濟仍處於成長模式，就業市場堅韌、消費支出強勁，前景依舊樂觀，加上美股領先指標目前處於低檔翻揚位置，展望2025年，包括川普就職、美國企業財報、聯準會利率動向、大型產業資本支出、重要產業活動，預期美國資產將穩居主流，加上AI題材持續延燒，以及川普政策受惠標的將擔綱多頭先鋒，股市仍會是具有表現機會的一年，尤其美、日股呼聲最高。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）林怡君表示，過去一年美國經濟表現強勁且企業獲利亮眼，連帶美股也繳出令人驚豔的成績。根據FactSet預估，2025年美股盈餘將重返雙位數成長（年增率14.8%），不僅優於2024年，也高於過去十年平均年增率8.0%。美股仍是2025年主流趨勢，料將更上一層樓。

根據高盛報告指出，美國企業盈餘預料將成為股市的主要上漲動能來源，美國法定稅率每調降1個百分點、標普500指數每股盈餘(EPS)將上揚接近1%，潛在的法令鬆綁也有利於美股，預期川普放寬管制與延長減稅方向推行，有助提振美國企業信心與盈利能力，整體而言，2025年美股基本面長多趨勢並未改變是股市投資人不容錯過的機會。

林怡君進一步指出，在AI的帶動下，美股科技牛市即將進入第三年。而隨著博通的異軍突起，美股市場上也有新的股票組合「BATMMAAN」（蝙蝠俠），簡而言之，「BATMMAAN」就是在原本的七巨頭的基礎上加上博通，即博通Broadcom、蘋果Apple 、特斯拉Tesla、微軟Microsoft、Meta Platforms、亞馬遜Amazon 、谷歌 Google、Nvidia輝達。若科技龍頭股是扮演美股「中流砥柱」的角色，那麼BATMMAAN就是閃耀明星，00971追蹤彭博研發龍頭指數前十大持股即包含美股八大霸主蝙蝠俠（BATMMAAN）概念股。

另一方面，微軟官方宣布，2025會計年度(截至2025年6月底為止)將斥資800億美元打造處理AI任務的資料中心，而AI基礎建設的支出將以美國為主，大規模基礎建設投資成為AI創新與應用的根基，成為近來AI進展的主因。受到微軟(Microsoft Corp.)計畫斥資800億美元投入AI資料中心、強生(Mike Johnson)連任眾議院議長激勵，美國四大指數全面開始反彈。S&P 500指數成分企業投入研發更是顯著上揚，鎖定這些美國的研發龍頭，有望幫助投資人參與各產業的未來發展與長期潛力增長，尤其是在重商主義的川普2.0之下，創新研發龍頭企業可望獨占鰲頭。

2024年日股表現亮眼，東證指數與日經225指數分別收在2,784.92點與39,894.54點，漲幅超過17%。野村日本價值動能高息ETF(00972)經理人張怡琳分析表示，日股近年來的亮眼表現與東京證券交易所積極推動改革的努力密切相關，自2021年起，東京證券交易所將市場進行重組簡化，旨在明確各市場的功能，提升上市企業品質，並吸引全球投資資金；另一方面，東京證交所也要求企業加強與股東之間的對話，將股東權益放在管理的核心，提升整體的PBR(股價淨值比)，以擺脫過往國際間對日股「殭屍企業」的印象。2021年後，日本企業脫胎換骨，紛紛提高股利發放與股票回購，也帶動日本股市屢創佳績。新接觸日股市場的投資人最關注的就是，現在會是好進場點？張怡琳進一步分析指出，根據統計，以彭博日本價值動能高息指數為例，若1月及2月份任一交易日進場並持有三個月(60個交易日)正報酬勝率高。

張怡琳進一步指出，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資。

以日經225指數為例，其股價淨值比光是從2012年的0.8倍來到當前的1.3倍，該指數便上漲265%；倘若最終有望向美國股市股價淨值比約4倍的水準靠攏，而日本個人儲蓄帳戶NISA（小額投資免稅制度）推動，以及外資積極流入日股多面向利多帶動下，成為股市加持的力量。未來日股上檔將更具有龐大的想像空間，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF (00972) 參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。建議投資人不妨關注預計將於1/9掛牌的野村日本價值動能高息ETF(00972)，有別於市面上較多的日股ETF大多是投資市值型或特定產業的標的，00972追蹤的彭博日本價值動能高息指數強調股價淨值比(PBR)與每股盈餘(EPS)的雙動能篩選機制，與日本證交所近年的積極改革方向不謀而合，其強調公司需要持續提升資本使用效率，並將股價估值也納入管理考量。許多日本大公司近年也積極響應改革，持續提高股利發放與股票回購。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，野村美日ETF傘型基金1月9日掛牌上市，包括野村美國創新研發龍頭ETF(00971)與野村日本價值動能高息ETF (00972)，掌握美日兩大強強聯手的經濟體及政策商機紅利。00971追蹤彭博研發龍頭指數是台灣首檔以「研發」為篩選條件的美股ETF，致力從各產業中找出「研發費用連續三年正成長」的市值前50大領頭企業，隨著聯準會轉向寬鬆貨幣政策，市場資金預期將持續回流美股市場，美股可望成為投資最佳避風港，2025年1月是投資人布局美股的最佳切入點。而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦全產業研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。

00972追蹤的彭博日本價值動能高息指數核心選股邏輯不僅直接緊扣日本企業改革政策 – PBR回升紅利，還納入考量企業EPS成長潛力與股利指標，選出兼具股價淨值比上升動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。實證研究，自2021年以來的彭博日本價值動能高息指數總報酬指數上漲約186.7%，遠勝同期間「東證總報酬指數」的66.7%*。現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF (00972) 參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。