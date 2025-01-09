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00915連兩年拿下高股息ETF績效冠軍！無台積電（2330）表現照樣亮眼報酬僅它超過2成

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股加權指數2024年全年大漲5104點，創歷年漲點紀錄，漲幅28.47%，還原股息的「加權股價報酬指數」漲幅31.73%。最受存股族歡迎的高股息ETF，全年含息報酬率冠軍為凱基優選高股息30（00915），績效22.59%，連續2年奪魁；其次大華優利高填息30（00918）、富邦臺灣優質高息（00730），也都有超過18%的表現。

2024年台股加權指數含息報酬超過3成，高股息ETF00915逾2成績效成冠軍。

去年4月就有網友在論壇上發文討論到00915；原PO當時發現，00915的高股息表現異常亮眼，甚至被譽為高股息績效王，含息報酬率超過60%。這樣的表現讓人不禁驚嘆，似乎是正2的表現。

更拿00915跟00919的平準金比較，6月進行第二次配息，兩者之間的結構差異相當明顯。

00919的平準金高達80.3%，而00915則為健康的33.56%。此外，00919已實現的資本利得為13.6%，而00915則高達58.67%，兩者之間的差距顯著，這也解釋了為何市場普遍認為00919的表現不如00915，後者的報酬率及填息速度更具吸引力。

至於規模1千億以上的6大高股息ETF，以...

群益台灣精選高息（00919）表現最佳，績效17.59%

元大台灣高息低波（00713）15.79%

國泰永續高股息（00878）11.15%

元大高股息（0056）7.67%

復華台灣科技優息（00929）3.27%

元大台灣價值高息（00940）掛牌以來-0.73%

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00730富邦臺灣優質高息 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 季配息

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近日有網友在PTT發文討論兩檔美債ETF「00687B」與「00751B」的價格走勢，指出美國去年已降息4碼，今年預計再降2碼，但兩檔ETF的價格卻持續下跌，甚至接近五年低點。該網友質疑：「降息理應帶來資本利得，但目前的市場走勢卻出現異常波動，是誰在大規模拋售？」有苦主感嘆「破底真的慘，買的全套」，有人推測「中國跟日本一直在賣」。

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