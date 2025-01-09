00915連兩年拿下高股息ETF績效冠軍！無台積電（2330）表現照樣亮眼報酬僅它超過2成

台股加權指數2024年全年大漲5104點，創歷年漲點紀錄，漲幅28.47%，還原股息的「加權股價報酬指數」漲幅31.73%。最受存股族歡迎的高股息ETF，全年含息報酬率冠軍為凱基優選高股息30（00915），績效22.59%，連續2年奪魁；其次大華優利高填息30（00918）、富邦臺灣優質高息（00730），也都有超過18%的表現。

2024年台股加權指數含息報酬超過3成，高股息ETF00915逾2成績效成冠軍。

去年4月就有網友在論壇上發文討論到00915；原PO當時發現，00915的高股息表現異常亮眼，甚至被譽為高股息績效王，含息報酬率超過60%。這樣的表現讓人不禁驚嘆，似乎是正2的表現。

更拿00915跟00919的平準金比較，6月進行第二次配息，兩者之間的結構差異相當明顯。

00919的平準金高達80.3%，而00915則為健康的33.56%。此外，00919已實現的資本利得為13.6%，而00915則高達58.67%，兩者之間的差距顯著，這也解釋了為何市場普遍認為00919的表現不如00915，後者的報酬率及填息速度更具吸引力。

至於規模1千億以上的6大高股息ETF，以...

群益台灣精選高息（00919）表現最佳，績效17.59% 元大台灣高息低波（00713）15.79% 國泰永續高股息（00878）11.15% 元大高股息（0056）7.67% 復華台灣科技優息（00929）3.27% 元大台灣價值高息（00940）掛牌以來-0.73%

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。