非投等債ETF 高票息加分

美國公債殖利率攀高，加深美債ETF股價跌勢，不過統計元月除息的債券ETF，近50檔中殖利率破5%的有41檔，更有3檔超過7%，分別是富邦全球非投等債（00741B）、凱基美國非投等債、國泰優選非投等債。

三檔殖利率居前的債券ETF都是非投資等級債，顯見非投等債的高票息對貢獻債券ETF殖利率加分不少。市場專家分析，ETF選的成分債票面利率高，加上選到的債券價格便宜，兩項因素加乘，是構成高殖利率的主因。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，市場持續反映川普政策及降息放緩，帶動美債殖利率回彈，考量通膨上行風險升高，以及美國聯準會也調高2025年底利率預測，在經濟前景持續強韌、債券違約率可望維持低檔的前提下，投資美國企業美元債券，並排除CCC等級債券壓低企業違約風險的中短天期美國非投資等級債，將是美債殖利率高檔震盪時期，相對適合的債券投資方向。

凱基美國非投等債將在17日進行第七次除息，成分債平均殖利率7.5%，平均票息利率達到7.85%，平均存續期間2.12年，票息相對高、存續期間相對短的債券特性，不失為兼顧放大票息收入、及降低利率風險的選擇。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，近期美國公債殖利率反彈，令多數債券商品承壓，而非投等債指數則明顯抗跌，主因在於非投等債存續期間偏短，加以其基本面看好，有利於抵禦利率市場波動，不受升降息綁架。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，隨著降息方向未變、債券違約風險預期仍低，以非投資級債來看，預期美國非投資級債違約率2025年降至1.25%，保持近五年來低位，且遠低於長期違約率均值的3.4%。整體來看，可朝信評佳、財務體質優的標的進行配置，包括成熟國家非投等債值得留意。

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