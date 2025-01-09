富邦旗艦50 ETF 鎖定「大強股」

美國經濟基本上已實現軟著陸，加上國內經濟持續成長，支撐股市表現，2025年台股有望再創高峰，如何在牛市行情中掌握上漲密碼，並在市場中做到多樣性及獨特性，將是2025年ETF發展主軸。

近年來市場掀起高息收熱潮，各家投信積極推出高股息基金，國內已有超過20檔高股息ETF，在市場資金大量湧入下，ETF市場版圖過度集中在高股息類型，高股息檔數太多導致產品同質性過高，加上近一年基金殖利率普遍往下，高股息績效也普遍不佳，這股熱潮開始逐漸降溫，預計未來市場趨勢將逐漸從股息收益回歸到資本增值。

依據Bloomberg資料庫分析，若將台股區分11個不同因子做歷史績效回測，可發現動能因子表現最為出色，不論短中長期（一年、五年、十年）表現都是第一名，且大幅領先其他因子，代表在台股市場中，有效掌握動能因子能大幅提升投資組合績效，也能作為長期配置的投資訴求。

富邦投信旗下富邦臺灣中小ETF（00733），就是將動能因子發揮到極致的成功案例。富邦投信表示，此次特別將動能強勢股的概念複製到大型股，打造出「富邦台灣旗艦動能50 ETF（富邦旗艦50，代號009802）」，對於期望有00733動能選股、又希望有富邦台50兼具大型股投資的投資人來說，無疑是最佳解方。

富邦旗艦50所追蹤的台灣旗艦動能50指數，針對動能及波動再優化，使持股的動能延續性更長，波動度更低，投資效益更出色，並再設置每次指數調整最多24檔的限制，降低交易成本、提高ETF穩定性，是具有高報酬、高抗性、高穩定及高效益的新核心配置。

近年驅動台股漲勢都來自大型權值股，大型股也適合長期布局，而動能因子在台股中，具最出色的爆發潛力，從持股樣本中篩選出擁有高動能延續性的標的，能有效提升投資組合報酬，將這兩個特性做結合，最能呼應資本增值的投資訴求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。