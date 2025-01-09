上市ETF 再添二新兵

上市ETF再添新兵。臺灣證券交易所表示，野村投信募集發行的野村美日ETF傘型基金的美國創新研發龍頭ETF（00971）及日本價值動能高息ETF（00972），自今（9）日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

兩檔ETF新兵主要鎖定美國、日本投資機會。據彭博資料統計，2024年S&P 500連續兩年上漲20％，過去40年間連兩年20％上漲後，第三年仍正報酬機率達75％。

野村投信表示，展望2025年，包括川普就職、美國企業財報、聯準會利率動向、大型產業資本支出、重要產業活動，預期美國資產將穩居主流，加上AI題材持續延燒，以及川普政策受惠標的將擔綱多頭先鋒，股市仍會是具有表現機會的一年，美、日股呼聲最高。

野村美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君表示，據FactSet預估，2025年美股盈餘將重返雙位數成長，年增率達14.8%，不僅優於2024年，也高於過去十年平均年增率8%。美股仍是2025年主流趨勢，料將更上一層樓。

林怡君進一步指出，在AI的帶動下，美股科技牛市即將進入第三年。而隨著博通的異軍突起，美股市場上也出現新的股票組合「BATMMAAN」（蝙蝠俠），在原本的七巨頭外，增加博通（Broadcom）。

不僅美股2024年表現亮眼，日股也不遑多讓，東證指數與日經225指數2024年雙雙上漲超過17%。

新接觸日股市場的投資人最關注的就是「現在是好進場點？」野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳分析統計，以彭博日本價值動能高息指數為例，若1月及2月任一交易日進場並持有三個月，正報酬勝率高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。