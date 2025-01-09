上市ETF 再添二新兵

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

上市ETF再添新兵。臺灣證券交易所表示，野村投信募集發行的野村美日ETF傘型基金的美國創新研發龍頭ETF（00971）及日本價值動能高息ETF（00972），自今（9）日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

兩檔ETF新兵主要鎖定美國、日本投資機會。據彭博資料統計，2024年S&P 500連續兩年上漲20％，過去40年間連兩年20％上漲後，第三年仍正報酬機率達75％。

野村投信表示，展望2025年，包括川普就職、美國企業財報、聯準會利率動向、大型產業資本支出、重要產業活動，預期美國資產將穩居主流，加上AI題材持續延燒，以及川普政策受惠標的將擔綱多頭先鋒，股市仍會是具有表現機會的一年，美、日股呼聲最高。

野村美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君表示，據FactSet預估，2025年美股盈餘將重返雙位數成長，年增率達14.8%，不僅優於2024年，也高於過去十年平均年增率8%。美股仍是2025年主流趨勢，料將更上一層樓。

林怡君進一步指出，在AI的帶動下，美股科技牛市即將進入第三年。而隨著博通的異軍突起，美股市場上也出現新的股票組合「BATMMAAN」（蝙蝠俠），在原本的七巨頭外，增加博通（Broadcom）。

不僅美股2024年表現亮眼，日股也不遑多讓，東證指數與日經225指數2024年雙雙上漲超過17%。

新接觸日股市場的投資人最關注的就是「現在是好進場點？」野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳分析統計，以彭博日本價值動能高息指數為例，若1月及2月任一交易日進場並持有三個月，正報酬勝率高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

延伸閱讀

日警查駭客組織Mirror Face 疑與中國大陸政府有關

印尼與日本討論軍事技術轉移協議 盼提高軍事能力

他是下個黃仁勳？博通打工皇帝拚搏傳奇：7年前向張忠謀預言「半導體主宰者將換人」

好讀周報／佛羅里達、阿拉斯加…盤點美向他國購地的領土擴張史

相關新聞

非投等債ETF 高票息加分

美國公債殖利率攀高，加深美債ETF股價跌勢，不過統計元月除息的債券ETF，近50檔中殖利率破5%的有41檔，更有3檔超過...

上市ETF 再添二新兵

上市ETF再添新兵。臺灣證券交易所表示，野村投信募集發行的野村美日ETF傘型基金的美國創新研發龍頭ETF（00971）及...

富邦旗艦50 ETF 鎖定「大強股」

美國經濟基本上已實現軟著陸，加上國內經濟持續成長，支撐股市表現，2025年台股有望再創高峰，如何在牛市行情中掌握上漲密碼...

23.6張鴻海、35張玉山金、股票資產近千萬！達人曝2025「存股4心態、3佈局方向」

大家好，我是蜜蜂爹；新的一年來了，大家有訂好自己的2025目標與規劃了嗎？

2024台股前五大持股人數皆逾百萬 高股息ETF成臺股投資主流

時序邁入蛇年，回顧2024年，台股在企業獲利成長帶動下，大盤指數從17,930點一路過關斬將，最高來到24,416點，創...

1月除息ETF1次看！0056維持1.07、00960發行不到半年配0.18、00830配3.96元...殖利率8.56%！

1月份配息的ETF公告來囉~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。