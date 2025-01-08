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美債殖利率飆升 12檔債券ETF臉綠再破底、千億元剩下七雄

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

最新經濟數據導致美債殖利率飆升，十年期公債殖利率繼續上揚，7日來到4.695%，為4月以來最高，衝擊科技股走弱，拖累美股四大指數收黑，道瓊工業收低0.42%、S&P 500下跌1.11%、那斯達克收跌1.89%、費城半導體下挫1.84%，台股也跌243點，收在23,407點，債券ETF也跟著臉綠。

就美國經濟數據表現上，美國11月JOLTs職位空缺達809.8萬，創近6個月新高，大幅超出預期的773萬，同時也高於前期的783.9萬，顯示勞動市場穩固。美國12月ISM非製造業指數從11月的52.1升至54.1，高於經濟學家預期的53.3，價格指數也飆升至近兩年新高，顯示通膨升溫，符合聯準會（Fed）調降今年降息幅度的預測。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示，通膨可能在接近目標過程中繼續波動，預期Fed在降息方面將採取更為謹慎的態度。

觀察8日盤面上百檔債券ETF表現，僅22檔上漲、78檔下跌，平均下跌0.45%，其中，群益ESG投等債20+（00937B）、台新美A公司債20+、中信優息投資級債、凱基A級公司債、兆豐US優選投等債、永豐ESG銀行債15+、大華投等美債15Y+、統一ESG投等債15+、元大優息美債、元大優息投等債、元大零息超長美債、新光BBB投等債20+，共計12檔收盤價都來到史上新低。

2025年以來僅17檔債券ETF呈現正報酬，平均下跌1.66%、近一月平均下跌3.93%、近一季平均下跌3.5%、近半年平均下跌0.29%、近一年才有平均上漲4.84%的表現。

從投資人熱愛的債券ETF來看，受到債市價格走跌影響，如今規模逾千億元債券ETF檔數已經小於10檔，8日降至七檔，依序為元大美債20年2,969.51億元、群益ESG投等債20+達2,521.16億元、國泰20年美債2,462.88億元、元大AAA至A公司債1,534.77億元、元大投資級公司債1,483.27億元、國泰投資級公司債1,271.35億元、中信高評級公司債1,235.68億元。至於國泰A級公司債、中信優先金融債、群益投資級金融債都降至980億元附近。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 公司債

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