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CES開展 投信法人建議以台股AI ETF搭順風車

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2025年CES展起跑，今年最大亮點在於機器人的應用有了大躍進。由於台股基期較高，凱基投信表示，在指數上檔空間有限的情況下，選股重於選市，AI族群2024年由大型股領漲的態勢，進入2025年將轉由大小型股輪番表現。不過AI供應鏈與產業變化快速，2025年選股難度升高，建議透過打包台股AI上中下游供應鏈商機的台股AI ETF，布局AI趨勢商機。

今年的CES展會上，可以看到在後端機器人零組件的困難獲得解決的帶動下，聊天機器人走向AI代理人，可以從事更多複雜任務，也擁有自我學習能力。機器人從原本的聊天等單純功能，進展到可以進行倉庫管理、自動駕駛等，應用場景也從工廠產線的機器人手臂，擴大到超商、電商的搬貨機器人，甚至在路上行走，應用場景變得更加清晰，潛在客戶的樣貌也變得更為明確。

凱基台灣AI50（00952）基金經理人施政廷表示，AI趨勢持續進展，回顧2024年最後一個月的產業表現，受惠AI趨勢，資訊服務與半導體產業漲幅最高，單月漲幅分別來到11.1%與7.9%，單月漲幅前五大的產業中就有4個與電子產業相關；若將時間拉長到2024年一整年，半導體產業漲幅依然名列前茅，繳出57.8%的高水準，最高則是其他電子產業的63.6%漲幅。

施政廷指出，2025年可視為AI 代理人元年，AI產業仍是台股企業獲利跟上評價的主要驅動引擎，晶圓代工龍頭產能預估接近滿載，隨著2026年2奈米產能有機會開出，AI應用若也能順利在消費端大量實現，台股2025年下半年到2026年可望有一波好光景，2025年上半年則會相對震盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 聊天機器人

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