2025年首季股債ETF怎麼配？法人這麼看

迎接金蛇年，全球經濟可望延續溫和增長態勢，主要央行降息方向未變，股、債市投資契機兼備，今年第1季的股債ETF該怎麼配置？群益投信表示，債券ETF配置以利息收入為主，首選非投等債ETF、長天期ESG投等債ETF；股票ETF配置則是瞄準AI和ESG大趨勢，首選台股高息ETF、台股低碳市值ETF、台股半導體收益ETF。

群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠表示，2024年美國進入降息循環，根據最新點陣圖顯示，2025年仍將延續漸進式降息，因此仍有利於債市表現，整體來看，在景氣風險低、信用利差維持低位，債券收益率維持高位的環境下，存債仍具備吸引力，債市投資策略建議以利息收入為主，在債券ETF選擇上，可朝向票息高、規模大的標的進行配置，一舉兼顧收益與流動性。

張菁惠指出，長天期ESG BBB級投等債ETF的收益水準優於一般投資級債，也能兼顧債信品質與ESG趨勢，可謂進可攻、退可守。此外，基於景氣衰退機率低，搭配聯準會預防性降息，非投等債發行企業基本面展望持穩，高息收優勢明顯，投資人不妨透過非投等債ETF來參與。

張菁惠說明，在股票ETF選擇上，在全球AI發展如火如荼下，台灣作為重要科技供應鏈的一環，科技權值股料最為受惠，此外，隨著台灣碳費制度於2025年實施，進入碳有價時代，低碳管理得當的企業，更有機會獲得市場資金青睞，因此建議投資人不妨透過精選重視低碳管理之台灣市值龍頭企業所組成的台股低碳市值ETF來布局，一次掌握台股成長行情與碳金商機。

張菁惠強調，對於台灣護國群山之稱的半導體產業投資偏好明顯的投資人，則可留意精選台灣優質半導體高息股的半導體收益ETF，產業行情與收亦兼顧。此外，考量2024年前三季台灣上市櫃公司獲利年成長近32%，其中又以航運、金融、AI概念的電腦與周邊設備、半導體股表現最為亮眼，也為後續配息的可能性奠定基礎，重視收益布局的投資人可透過台股高息ETF來掌握。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。