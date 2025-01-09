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00687B、00751B續跌⋯他不解：誰在賣？網猜這「2市場」害的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債走勢。路透
網友討論美債走勢。路透

近日有網友PTT發文討論兩檔美債ETF「00687B」與「00751B」的價格走勢，指出美國去年已降息4碼，今年預計再降2碼，但兩檔ETF的價格卻持續下跌，甚至接近五年低點。該網友質疑：「降息理應帶來資本利得，但目前的市場走勢卻出現異常波動，是誰在大規模拋售？」有苦主感嘆「破底真的慘，買的全套」，有人推測「中國跟日本一直在賣」。

根據該網友的觀點，理論上當降息幅度達到1%時，應能帶來約17%的資本利得，但現實情況卻與預期相反，美債ETF的價格持續走跌，引發市場疑慮。有投資人猜測，這或許與全球經濟不確定性增加、債務上限問題及市場信心不足等因素有關，導致資金持續流出美債市場。

針對此現象，分析人士指出，美國經濟政策走向、利率預期調整與市場情緒皆是影響美債ETF表現的關鍵因素。目前市場對於美國經濟前景的預期尚不明朗，建議投資人謹慎觀察未來利率政策變化與市場資金動向，避免因市場波動而造成損失。

其他網友則留言「預防降息跟爛經濟降息不一樣，經濟根本好的不得了」、「以為是送分題，結果是送命題」、「去年11月還一堆債蛙笑929，要被反笑了」、「連美債都能虧，不買沒事，股市不變貪就虧」、「美債已經成為高風險資產，快逃」、「降息反而狂升利率，騙局吧」、「台灣一定一堆人套慘，光是美國+免稅+打房，第四季一定套很多資慘配置」、「你要他的息，他要你的本啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 00751B元大AAA至A公司債 PTT 債券ETF 美國

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