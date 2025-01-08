1月除息ETF1次看！0056維持1.07、00960發行不到半年配0.18、00830配3.96元...殖利率8.56%！

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台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

1月份配息的ETF公告來囉~

兩檔月配息ETF復華台灣科技優息（00929）跟台新永續高息中小（00936）同樣維持上月表現，預估每單位配發0.05元，前者單月殖利率約0.28%，後者約0.33％。

中信成長高股息（00934）本月為微微調升配息金額，預估每單位配發0.026元，單月殖利率約0.14%，兆豐電子高息等權（00943）則再次調降配息金額，預估每單位配發0.018元，單月殖利率僅剩0.12%。

首次評價的凱基優選台灣AI 50（00952）本次不分配收益。另外FT臺灣永續高息（00961）本月也同樣不分配收益。

雙月配的永豐ESG低碳高息（00930）本月大幅降息，回歸正常，1月預估配發0.19元，雙月殖利率1.06％，年化殖利率約6.35%。相比去年11月每單位配發0.43元，調降幅度高達55.81%。

元大台灣高股息（0056）本季預估配發1.07元，維持上季配息表現，單季殖利率約2.92%，暴力年化配息率逼近11.7%。

群益台灣半導體收益（00927）本季再次下修配息金額，預估每單位配發0.37元，相比上季足足少了0.11元，單季殖利率約2.05%。

本次，首次分配的還有野村全球航運龍頭（00960），預估每單位配發0.18元，單季殖利率約1.25％，同樣是下半年度掛牌，同時期的ETF都還沒有本錢配發，00960在這種情況下，還是有一定的本事的。

半年配息的永豐美國500大（00858），預估每單位配發1.9元，半年殖利率約5.65%。

年配息的國泰費城半導體（00830）預估每單位配發3.96元，年化殖利率高達8.56%，去年漲幅也有高達23%，表現比高股息ETF還要優異了！

債券ETF中凱基美國非投等債（00945B）這次稍稍調降0.002元，預估每單位配發0.1元，單月殖利率約0.66%。以債券ETF來說，能遞出0.66%的表現，也是很值得鼓勵的！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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