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台股2024年自然人開戶新增70萬人 ETF成投資主流

中央社／ 台北8日電

台灣集中保管結算所大數據平台統計，截至2024年12月底，台股自然人開戶人數達1298萬人，2024年新增70萬人，而高股息ETF成為投資人的新投資標的。

時序將邁入蛇年，回顧2024年，台股在企業獲利成長及人工智慧（AI）題材帶動下，大盤指數從17930點一路過關斬將，下半年最高來到24416點歷史新高，全年漲幅超過28%。

觀察持股變化，集保說明，從2024年的投資人前5大持股結構，與2023年的持股排名相比，高股息ETF的吸引力持續增強，成為市場新寵。

集保統計，2023年前5大持股依序為中鋼、台積電、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF及凱基金；2024年則由高股息ETF占據主導地位，前5大持股分別為國泰永續高股息ETF、台積電、中鋼、元大高股息ETF及群益台灣精選高息ETF。

前5大持股標的持股人數皆在百萬以上，反映出部分投資人對個股的偏好減弱，而高股息ETF的吸引力持續增強。

另外，若將投資人分為0至11歲的α世代，12至27歲的Z世代，28至43歲的Y世代，44至59歲的X世代，60至78歲的嬰兒潮世代，以及79歲以上的沉默一代等6個族群；發現各世代持股分布呈現出一定的差異性，α世代、Z世代及Y世代前5大持股除台積電外，其餘皆是高股息型及市值型ETF，且這3個世代持股第一名皆為國泰永續高股息ETF。

反觀較年長的X世代、嬰兒潮世代及沉默一代，第一大持股皆為中鋼。

集保調查，相較年長世代，年輕世代顯然更偏好持有台股ETF，且個股投資占前10大持股人數排名也逐年下滑。以α世代為例，2023年前10大持股人數僅3檔ETF，其餘7檔除台積電、中鋼外，剩下5檔皆為金融股。

反觀2024年，α世代前10大持股人數中，個股部分僅剩下台積電、玉山金及中鋼，其餘7檔皆為台股ETF，包括國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、群益台灣精選高息ETF、富邦台50 ETF、元大台灣50ETF、復華台灣科技優息ETF及元大台灣價值高息ETF。顯示α世代背後真正在做投資決策的父母，也就是X、Y世代，越來越傾向將台股ETF當作是長期持有的核心部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息

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