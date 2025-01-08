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37歲開始存00919會太晚嗎？網看投入金額直搖頭：不如吃好點

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在Dcard發文，表示自己今年37歲，剛開始接觸ETF，打算每個月定期定額1000元買00919，且只投入這一檔，持續投入五年。圖／聯合報系資料照
近日有網友在Dcard發文，表示自己今年37歲，剛開始接觸ETF，打算每個月定期定額1000元買00919，且只投入這一檔，持續投入五年。圖／聯合報系資料照

只要想投資，幾歲開始都可以。近日有網友在Dcard發文，表示自己今年37歲，剛開始接觸ETF，打算每個月定期定額1000元買00919，且只投入這一檔，持續投入五年。

原PO詢問網友自己這樣做是否合適，同時她還想知道之後手頭寬裕了應該買入其他的ETF，還是繼續加碼00919。

許多網友認為原PO的投入金額真的太少了，「1000拿去吃飽一點吧」、「1000就沒什麼效益的投資，拿去吃飯就好」、「都不年輕了，一個月1000塊到底能幹嘛，雖然說投資永遠不嫌晚，但是真的太少了吧」、「不是要潑你冷水，但總和6萬元的00919，你要期待它能給你多大的效益嗎」。

有網友建議原PO考慮市值型ETF，「原PO還有至少30年餘命，勇敢一點，市值型ETF，台股006208，美股VT、VTIVOO」、「投市值型ETF 006208」、「本金不大006208就好，或是追蹤標普指數的00924」。

也有網友鼓勵原PO，「先求有再求好這點給讚，但五年比較尷尬，00919不知道能不能撐五年的高息，006208以五年來說有點太短，除非又有大多頭，建議把五年這個條件去掉」、「有總比沒有好，手頭寬裕後也能有信心投更多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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