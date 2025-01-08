快訊

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

桃園驚見天坑冒白煙 疑與捷運綠線工程有關

「讓美國再次偉大」川普上任台股恐下跌？專家：投資00971、009800不錯選擇

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

不少網友擔心，1月底川普上任後台股會不會下跌？是否有必要撥一點部位投美股？

坦白說，川普到底會端出哪些政策還真的猜不到，然而資本市場最怕的就是「不確定性」，這也是台股這幾個月來走勢相對掙扎的原因。

但要是換作美股，這樣的疑慮就不見了，畢竟「讓美國再次偉大」幾乎成了川普的口頭禪，對美股的態度當然也是強力作多。

例如11月初川普確定當選後，可以發現美股明顯表現比台股更強，尤其是科技類股。資金會用腳投票，從這裡就能看出市場資金對美股的前景展望。

不過無論是台股或美股，這幾年表現都很強，目前也確實不便宜，但要是單看今年，我覺得美股應該會比台股更強一點。這個假設下，投點美股其實也算合理。

我認為美股最值得買的，毫無疑問是大型科技巨頭，尤其是MEGA-7（蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、輝達、特斯拉）。這7檔股票是美股前7大市值，占標普500比重35%，貢獻超過2/3漲幅。

另外去年美股多一檔黑馬博通，市場也有聲音今年有可能取代特斯拉變成新的7巨頭。

可以說，投美股絕對少不了這幾檔股票，無論是直接買個股，或是買一籃子股票的ETF都是可行的。

個股波動大、我也怕你埋在高點，所以我們講ETF。目前台灣掛牌，投資美股且完整持有這8檔大型科技股的ETF我統計有5檔，合計占比最高的是00971，價格最便宜的是009800。

00971本週四掛牌，真的要投美股我覺得這檔可以用一點錢來嘗試，賺了就當過年領個小紅包，套了就有動力研究美股7巨頭的內涵是什麼。

當然如果你對美股沒興趣，只擔心川普上任後台股下跌，那過年前逢高減碼其實也是不錯的選擇。

怎樣都比做空美股或台股好，畢竟最近連菜市場大媽都知道要做多，多軍氣勢非常高昂。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00971野村美國創新研發龍頭ETF 009800中信NASDAQ 川普

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

00757幫小孩存股選它無誤！非00878、00713、00056、00919別盲目追求高股息ETF

退休金命脈別假手他人…0050、00646、00679B每個月各投資1萬元！ 達人：要靠自己

0056沒降息配1.07元…想賣手上ETF轉過去行嗎？ 懸緝：想如何增進「財商」更為重要

股市大漲2天…空手者破防「再不上車追不上」？ 專家：投資最大的敵人是情緒

相關新聞

「讓美國再次偉大」川普上任台股恐下跌？專家：投資00971、009800不錯選擇

不少網友擔心，1月底川普上任後台股會不會下跌？是否有必要撥一點部位投美股？

0056沒降息配1.07元…想賣手上ETF轉過去行嗎？ 懸緝：想如何增進「財商」更為重要

很多投資者因不了解這個數字代表的意義，誤以為接下來2025年接下來的3次季配都會配1.07元，所以才會出現有人因為看到0056配息很好，所以想把原本的標的轉換過來。

退休金命脈別假手他人…0050、00646、00679B每個月各投資1萬元！ 達人：要靠自己

耐著性子稍微解釋，「0050+00646+00679B」相對已經算是保守穩健的組合，只要願意長期投資、願意忍耐短期波動，理應能獲得不錯的報酬。 至於朋友是否願意投入理財，就看朋友自己的決定了。

「006208全換00757」他憂成韭菜！網勸1招最保險

ETF適合長線投資，若單看短期的漲幅決定進退場，很容易面臨額外的風險。有投資人賣出006208的持股，買進30張00757，想不到006208股價暴漲，兩檔標的的股價越差越遠，讓他有點懊悔。其他人卻直言，可以兩者都投資，不需單押一檔。

債券跌出投資價值…殖利率根本高股息ETF！ 00945B過去六個月表現最突出

據最新數據，美國非投資等級債券的配息及總報酬率已經顯著優於其他債券和台股的高股息ETF。

300萬買台積電或0050正2？兩派人馬戰翻 他反勸買006208避險

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4246.7億元。有網友考慮將300萬資金全數投入台股，有朋友建議他改買正二或台積電。對此有兩派人馬給出意見，有人直言「正二買了直接躺平」，也有人說「台積電很穩，但因為有川普上任的不確定因子，不要全押」，另外有人建議他買006208，分散風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。