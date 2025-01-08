「讓美國再次偉大」川普上任台股恐下跌？專家：投資00971、009800不錯選擇

不少網友擔心，1月底川普上任後台股會不會下跌？是否有必要撥一點部位投美股？

坦白說，川普到底會端出哪些政策還真的猜不到，然而資本市場最怕的就是「不確定性」，這也是台股這幾個月來走勢相對掙扎的原因。

但要是換作美股，這樣的疑慮就不見了，畢竟「讓美國再次偉大」幾乎成了川普的口頭禪，對美股的態度當然也是強力作多。

例如11月初川普確定當選後，可以發現美股明顯表現比台股更強，尤其是科技類股。資金會用腳投票，從這裡就能看出市場資金對美股的前景展望。

不過無論是台股或美股，這幾年表現都很強，目前也確實不便宜，但要是單看今年，我覺得美股應該會比台股更強一點。這個假設下，投點美股其實也算合理。

我認為美股最值得買的，毫無疑問是大型科技巨頭，尤其是MEGA-7（蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、輝達、特斯拉）。這7檔股票是美股前7大市值，占標普500比重35%，貢獻超過2/3漲幅。

另外去年美股多一檔黑馬博通，市場也有聲音今年有可能取代特斯拉變成新的7巨頭。

可以說，投美股絕對少不了這幾檔股票，無論是直接買個股，或是買一籃子股票的ETF都是可行的。

個股波動大、我也怕你埋在高點，所以我們講ETF。目前台灣掛牌，投資美股且完整持有這8檔大型科技股的ETF我統計有5檔，合計占比最高的是00971，價格最便宜的是009800。

00971本週四掛牌，真的要投美股我覺得這檔可以用一點錢來嘗試，賺了就當過年領個小紅包，套了就有動力研究美股7巨頭的內涵是什麼。

當然如果你對美股沒興趣，只擔心川普上任後台股下跌，那過年前逢高減碼其實也是不錯的選擇。

怎樣都比做空美股或台股好，畢竟最近連菜市場大媽都知道要做多，多軍氣勢非常高昂。

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