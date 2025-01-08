快訊

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

情侶逛夜市起口角大鬧無辜店家 老闆勸阻無效氣到亮刀

台灣虎航「開運福袋」限時優惠1599元起 上午10時開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

0056沒降息配1.07元…想賣手上ETF轉過去行嗎？ 懸緝：想如何增進「財商」更為重要

聯合新聞網／ 懸緝思維
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

「與其想著要不要換0056，不如想著如何增進財商！」

網路上看到有人因為近期投資的標的配息愈來愈少，想把原本投資的標的換成0056，因為1/2才剛公佈2025年第1季要配1.07元/股，只要將現值5百多萬的資金換到0056，原本一年只能領到十幾萬的利息，變成可以領到六十幾萬的利息，這真是天大的誤會。

以0056為例，當你看到網路資訊這麼說：

假設2025年第1季配息公告出爐，本季每受益權單位擬配發1.07元，以31日收盤價36.68元換算，單季配息率為2.91%，推估年化配息率11.66%。

但請別認為全年配息「一定」可以達到11.66%，它是直接以單季2.91% X 4 = 11.66%的夢幻數字。

很多投資者因不了解這個數字代表的意義，誤以為接下來2025年接下來的3次季配都會配1.07元，所以才會出現有人因為看到0056配息很好，所以想把原本的標的轉換過來。

其實每次的配息多少都是由投信決定，如果2025年大盤突然下修，那麼原本11.66%的夢幻數據，就會往下修正，配息勢必會低於1.07元，那麼屆時是不是又要再找另一個配息高的標的來轉換。

從這個案例上，很多人都會有以下這些情形：

1.忽略換股的摩擦成本

短期遇到投資逆風，就急著想逃，這一來一往的換股成本也會損耗資金。

2.耐心不足

想著要長期投資，看到價格波動或者利空消息，就急著要脫手。

3.缺乏解讀訊息的財商

投資邏輯就是投資企業，藉由企業營利創造收益進而獲得分潤。若只看到價格而沒看到價值，再好的標的也抱不住。

我還記得之前0056在納入航運股時，當時很多投資者因為這個原因，認為接下來0056的表現只會愈來愈差，紛紛離開轉換到別的標的。結果0056也是跟著大盤持續往上，一路從23元來到42元的歷史新高。

所以，市場真的不是我們能準確預判，但我們能做的是什麼？花點時間了解投資原理，因為唯有了解投資背後邏輯，你才能在大跌時，做到「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」的境界。

回到開頭網路上看到的投資者，要做的不是換股，而是先增進財商。若還是憑藉消息及感覺投資，我相信沒多久他又得上來問大家換標的意見了。

◎本文內容已獲 懸緝思維 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF 大盤 季配息 降息

延伸閱讀

00757幫小孩存股選它無誤！非00878、00713、00056、00919別盲目追求高股息ETF

債券跌出投資價值…殖利率根本高股息ETF！ 00945B過去六個月表現最突出

「006208全換00757」他憂成韭菜！網勸1招最保險

退休金命脈別假手他人…0050、00646、00679B每個月各投資1萬元！ 達人：要靠自己

相關新聞

0056沒降息配1.07元…想賣手上ETF轉過去行嗎？ 懸緝：想如何增進「財商」更為重要

很多投資者因不了解這個數字代表的意義，誤以為接下來2025年接下來的3次季配都會配1.07元，所以才會出現有人因為看到0056配息很好，所以想把原本的標的轉換過來。

退休金命脈別假手他人…0050、00646、00679B每個月各投資1萬元！ 達人：要靠自己

耐著性子稍微解釋，「0050+00646+00679B」相對已經算是保守穩健的組合，只要願意長期投資、願意忍耐短期波動，理應能獲得不錯的報酬。 至於朋友是否願意投入理財，就看朋友自己的決定了。

「006208全換00757」他憂成韭菜！網勸1招最保險

ETF適合長線投資，若單看短期的漲幅決定進退場，很容易面臨額外的風險。有投資人賣出006208的持股，買進30張00757，想不到006208股價暴漲，兩檔標的的股價越差越遠，讓他有點懊悔。其他人卻直言，可以兩者都投資，不需單押一檔。

00757幫小孩存股選它無誤！非00878、00713、00056、00919別盲目追求高股息ETF

00757是2024年定期定額績效冠軍，繳出28.15%的報酬率，兩年68.99%、三年99.03%、五年131.67%，每個時間段的定期定額績效都是冠軍。且定期定額存五年翻倍的僅有00757和亞軍的富邦台灣科技（0052）。

債券跌出投資價值…殖利率根本高股息ETF！ 00945B過去六個月表現最突出

據最新數據，美國非投資等級債券的配息及總報酬率已經顯著優於其他債券和台股的高股息ETF。

300萬買台積電或0050正2？兩派人馬戰翻 他反勸買006208避險

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4246.7億元。有網友考慮將300萬資金全數投入台股，有朋友建議他改買正二或台積電。對此有兩派人馬給出意見，有人直言「正二買了直接躺平」，也有人說「台積電很穩，但因為有川普上任的不確定因子，不要全押」，另外有人建議他買006208，分散風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。