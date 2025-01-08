0056沒降息配1.07元…想賣手上ETF轉過去行嗎？ 懸緝：想如何增進「財商」更為重要

「與其想著要不要換0056，不如想著如何增進財商！」

網路上看到有人因為近期投資的標的配息愈來愈少，想把原本投資的標的換成0056，因為1/2才剛公佈2025年第1季要配1.07元/股，只要將現值5百多萬的資金換到0056，原本一年只能領到十幾萬的利息，變成可以領到六十幾萬的利息，這真是天大的誤會。

以0056為例，當你看到網路資訊這麼說：

假設2025年第1季配息公告出爐，本季每受益權單位擬配發1.07元，以31日收盤價36.68元換算，單季配息率為2.91%，推估年化配息率11.66%。

但請別認為全年配息「一定」可以達到11.66%，它是直接以單季2.91% X 4 = 11.66%的夢幻數字。

很多投資者因不了解這個數字代表的意義，誤以為接下來2025年接下來的3次季配都會配1.07元，所以才會出現有人因為看到0056配息很好，所以想把原本的標的轉換過來。

其實每次的配息多少都是由投信決定，如果2025年大盤突然下修，那麼原本11.66%的夢幻數據，就會往下修正，配息勢必會低於1.07元，那麼屆時是不是又要再找另一個配息高的標的來轉換。

從這個案例上，很多人都會有以下這些情形：

1.忽略換股的摩擦成本

短期遇到投資逆風，就急著想逃，這一來一往的換股成本也會損耗資金。

2.耐心不足

想著要長期投資，看到價格波動或者利空消息，就急著要脫手。

3.缺乏解讀訊息的財商

投資邏輯就是投資企業，藉由企業營利創造收益進而獲得分潤。若只看到價格而沒看到價值，再好的標的也抱不住。

我還記得之前0056在納入航運股時，當時很多投資者因為這個原因，認為接下來0056的表現只會愈來愈差，紛紛離開轉換到別的標的。結果0056也是跟著大盤持續往上，一路從23元來到42元的歷史新高。

所以，市場真的不是我們能準確預判，但我們能做的是什麼？花點時間了解投資原理，因為唯有了解投資背後邏輯，你才能在大跌時，做到「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」的境界。

回到開頭網路上看到的投資者，要做的不是換股，而是先增進財商。若還是憑藉消息及感覺投資，我相信沒多久他又得上來問大家換標的意見了。

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