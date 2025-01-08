退休金命脈別假手他人…0050、00646、00679B每個月各投資1萬元！ 達人：要靠自己

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聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

最近幾天，軍公教年金改革議題又在立法院吵的不可開交。跨年前，版主和一位擔任教職的朋友小聚。朋友年約51、52，幾乎沒有任何投資經驗，對於理財幾乎是一竅不通。年金改革造成月退所得替代率縮減，還要擔心退撫基金或許面臨破產窘境，朋友表示，對於退休後的財務狀況感到非常憂心。

版主早早就曾建議朋友要學投資，自己的退休金自己準備，但朋友都不曾放在心上。如今51、52歲了，逐漸接近退休年齡（中小學教師58歲可申請月退，也可提前退休，請領減額月退俸），終於感覺到財務壓力。和朋友聊天之後，驚覺朋友的財商真的有待加強，股票、ETF、共同基金分不清楚，沒有任何證券或基金帳戶，不知道該如何買進這些金融商品。朋友仍舊把這些金融商品視為吃人的洪水猛獸，下意識排斥投資理財。

看著憂心的朋友，版主提供了一些意見：

1.因為離退休只剩5、6年，每個月投入的本金不能少，最好能3萬以上。

2.0050、00646、00679B每個月各投資1萬元。

朋友還問了一些版主很難回答的問題，例如「你說的這些標的會跌嗎？」、「穩賺的嗎？」、「跌了怎麼辦？」...等。這些問題讓版主一時語塞，資本市場哪有只漲不跌的、哪有穩賺不賠的？資本市場有漲有跌很正常，沒有人能保證百分之百獲利。版主還是耐著性子稍微解釋，「0050+00646+00679B」相對已經算是保守穩健的組合，只要願意長期投資、願意忍耐短期波動，理應能獲得不錯的報酬

至於朋友是否願意投入理財，就看朋友自己的決定了。

不論軍公教勞，版主始終認為，不要將自己退休後的財務命脈假手他人，自己的退休金自己準備，拿回財務主動權。退休後如果能領到政府提供的退休金，就當是額外的獎金。做最壞的打算，未來就能避免最壞的情況。

版主慶幸自己十幾年前就投入存股，一路上跌跌撞撞，終於逐漸摸索出適合自己的「存股方程式」，雖然目前的資產還不足以讓版主帥氣離開職場，但看著逐年成長的證券資產，心裡感覺非常踏實穩定，對退休後的財務狀況不會感到迷茫。看著立法院又開戰退休金議題，版主開心自己已有氣定神閒的底氣，相信「存股方程式」的每位版友同樣都能氣定神閒、穩如泰山。

總而言之，拿回財務主動權，自己的退休金自己準備，做最壞的打算就能避免最壞的情況發生。

本文沒有要戰年金改革議題，重點在於「自己的退休金自己準備」。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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