債券跌出投資價值…殖利率根本高股息ETF！ 00945B過去六個月表現最突出

隨著美國總統當選人川普即將再次上台，市場對其可能引領的經濟保護主義政策充滿期待。

這些政策不僅可能影響美國的貿易結構，還將對投資市場造成深遠的影響。

據最新數據，美國非投資等級債券的配息及總報酬率已經顯著優於其他債券和台股的高股息ETF。

投資等級債券表現亮眼

在投資等級債券中，凱基美國非投等債（00945B）的表現最突出。

過去六個月，其配息成績穩定，近6個月的配息成績：0.102/0.102/0.102/0.102/0.102/0.102，年化殖利率：3.99% 近6個月的總報酬率：6.09%

國泰投資級公司債（00725B）

配息成績：0.658/0.685 年化殖利率：3.36% 總報酬率：3.02%

中信優息投資級債（00948B）

配息成績：0.055/0.053/0.05/0.052/0.052 年化殖利率：3.06% 總報酬率：2.9%

群益ESG投等債20+（00937B）

配息成績：0.084/0.082/0.082/0.082/0.082/0.082 年化殖利率：3.1% 總報酬率：2.82%

國泰10Y+金融債（00933B）

配息成績：0.072/0.072/0.075/0.08/0.082/0.082 年化殖利率：3.12% 總報酬率：2.64%

元大AAA至A公司債（00751B）

配息成績：0.46/0.46 年化殖利率：2.59% 總報酬率：1.27%

公債組表現不佳...相對於投資等級債券，公債組的表現則顯得較為平淡，甚至出現負報酬率的情況。

中信美國公債20年（00795B）

配息成績：0.4/0.4 年化殖利率：2.5% 總報酬率：-0.76%

國泰20年美債（00687B）

配息成績：0.42/0.38 年化殖利率：2.3% 總報酬率：-0.77%

永豐20年美公債（00857B）

配息成績：0.3/0.31 年化殖利率：2.2% 總報酬率：-0.81%

元大美債20年（00679B）

配息成績：0.345/0.34 年化殖利率：2.2% 總報酬率：-0.91%

台股高股息ETF的配息表現

統一台灣高息動能（00939）

配息成績：0.063/0.063/0.063/0.063/0.063/0.05 年化殖利率：2.52%

元大台灣價值高息（00940）

配息成績：0.05/0.05/0.05/0.04/0.04/0.03 年化殖利率：2.74%

根據最新市場分析，債券的平均到期殖利率逼近5%。相比之下，台灣股市中，殖利率超過5%的股票數量不足30檔。

專家指出，若投資者尋求穩定的收益，當前投資債無疑是一個值得考慮的選擇。隨著高殖利率標的的逐漸稀缺，這一時機點顯得尤為重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。