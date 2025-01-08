快訊

「車手頭」槍殺2車手 向被害家屬懺悔：有機會將代死者盡孝

一殯空地是選項？黃仁勳透露輝達台灣總部選址公布時機

聽新聞
0:00 / 0:00

00757幫小孩存股選它無誤！非00878、00713、00056、00919別盲目追求高股息ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。路透
台股示意圖。路透

台灣人愛存ETF，但2024年高息ETF不只陷入配息縮水的降息潮，連定期定額績效都GG！盤點2024年投資人定期定額最愛的20檔ETF，存了一整年，有8檔含息報酬率還不到５%，這8檔有6檔訴求高息ETF，讓追捧高息的存股族都哀鴻遍野。反觀績效最好的是統一FANG+ETF（00757），即使不配息，一年、兩年、三年、五年的定期定額含息報酬率都是冠軍。去年全年累積報酬率59.4%，也是這20檔ETF的第一名。

投資專家表示，新的一年正好對投資汰弱留強，定期定額選對成分股長線趨勢向上的ETF，才能不當「魯蛇」！即使不配息也有優質標的，而且不會因為配息而減少複利的效果，還可以省去自行將股息再投入的成本，直接賺總報酬更有感，且只賺資本利得還免去所得稅與二代健保補充保費再被扒一層皮的問題。

據晨星統計至2024/12/31，存股族最愛的20檔ETF中，有兩檔一年定期定額「含息」報酬率為負數，分別是：復華台灣科技優息（00929）、富邦臺灣中小（00733）。隨著高息ETF大吹「降息風」，存這些ETF，不但股息縮水，還賠錢。

而元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、國民ETF國泰永續高股息（00878）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、國泰費城半導體（00830）等6檔雖然有正報酬，但就算含息了，一年定期定額報酬率也都不到5％，可見存ETF不要只盲目追逐「高息」。

同樣在存股族最愛的20檔ETF中，00757是2024年定期定額績效冠軍，繳出28.15%的報酬率，兩年68.99%、三年99.03%、五年131.67%，每個時間段的定期定額績效都是冠軍。且定期定額存五年翻倍的僅有00757和亞軍的富邦台灣科技（0052）。

投資專家表示，00757就算歷經多空，都還能保持迅猛的表現，是因為10檔成分股中一口氣集結全球市值前6大的科技霸主，加上ASIC晶片龍頭博通，是最近正夯的「蝙蝠俠概念」濃度最高的ETF。有這些AI產業爆發最為受惠的科技巨頭助威，00757績效自然強勢。即便2020、2022年時，全球飽受疫情、美國暴力升息、地緣政治所苦，但只要趁低檔累積部位，熬過空頭的低谷，00757憑藉著龍頭股的修復力、彈跳力，都能率先反彈，所以不論單筆投入還是定期定額方式，00757的績效都顯著優於同類產品。

投資專家表示，全球AI發展可望掀起科技股下一個黃金十年的大浪潮，00757成分股檔檔都是全球霸主，適合長線投資，透過00757長線幫自己儲備更多財富，或從孩子一歲就替他每月定期定額存股，用00757陪孩子一起成長，累積的財富效果可望完勝高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00757統一FANG+ 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 二代健保補充保費 定期定額

延伸閱讀

00905不配息挨轟…去年績效快40％！投資人怨「變來變去」：乾脆改半年配

00878、00919、0056三檔季配搭00922跟債券00948B！小犬：穩健多元的資產配置

鈊象營收創新高！8年內股票回報2300%、狠甩台積電380% 切老：合理的期待才走得久

0050、00878、00919、00929…2025年怎投資？專家：有台積電的ETF絕對是首選

相關新聞

00757幫小孩存股選它無誤！非00878、00713、00056、00919別盲目追求高股息ETF

00757是2024年定期定額績效冠軍，繳出28.15%的報酬率，兩年68.99%、三年99.03%、五年131.67%，每個時間段的定期定額績效都是冠軍。且定期定額存五年翻倍的僅有00757和亞軍的富邦台灣科技（0052）。

債券跌出投資價值…殖利率根本高股息ETF！ 00945B過去六個月表現最突出

據最新數據，美國非投資等級債券的配息及總報酬率已經顯著優於其他債券和台股的高股息ETF。

300萬買台積電或0050正2？兩派人馬戰翻 他反勸買006208避險

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4246.7億元。有網友考慮將300萬資金全數投入台股，有朋友建議他改買正二或台積電。對此有兩派人馬給出意見，有人直言「正二買了直接躺平」，也有人說「台積電很穩，但因為有川普上任的不確定因子，不要全押」，另外有人建議他買006208，分散風險。

國泰投等債 擁「三高」優勢

美國總統當選人川普即將在本月下旬重返白宮，新政策醞釀金融市場不確定性增加，國泰投信認為，在經濟政策不確定性甚高的時期，股...

AI 概念ETF 熱度爆發

美國消費性電子展（CES）揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳依然是眾人焦點，黃仁勳在主題演講中介紹「Cosmos」基...

第一金非投等債ETF將開募

通膨減緩、歐美央行降息循環持續，提供債券資產順風投資環境。第一金投信指出，今年債券投資宜鎖定攻守兼具，及具長期收益力等重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。