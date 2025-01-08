00757幫小孩存股選它無誤！非00878、00713、00056、00919別盲目追求高股息ETF

台灣人愛存ETF，但2024年高息ETF不只陷入配息縮水的降息潮，連定期定額績效都GG！盤點2024年投資人定期定額最愛的20檔ETF，存了一整年，有8檔含息報酬率還不到５%，這8檔有6檔訴求高息ETF，讓追捧高息的存股族都哀鴻遍野。反觀績效最好的是統一FANG+ETF（00757），即使不配息，一年、兩年、三年、五年的定期定額含息報酬率都是冠軍。去年全年累積報酬率59.4%，也是這20檔ETF的第一名。

投資專家表示，新的一年正好對投資汰弱留強，定期定額選對成分股長線趨勢向上的ETF，才能不當「魯蛇」！即使不配息也有優質標的，而且不會因為配息而減少複利的效果，還可以省去自行將股息再投入的成本，直接賺總報酬更有感，且只賺資本利得還免去所得稅與二代健保補充保費再被扒一層皮的問題。

據晨星統計至2024/12/31，存股族最愛的20檔ETF中，有兩檔一年定期定額「含息」報酬率為負數，分別是：復華台灣科技優息（00929）、富邦臺灣中小（00733）。隨著高息ETF大吹「降息風」，存這些ETF，不但股息縮水，還賠錢。

而元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、國民ETF國泰永續高股息（00878）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、國泰費城半導體（00830）等6檔雖然有正報酬，但就算含息了，一年定期定額報酬率也都不到5％，可見存ETF不要只盲目追逐「高息」。

同樣在存股族最愛的20檔ETF中，00757是2024年定期定額績效冠軍，繳出28.15%的報酬率，兩年68.99%、三年99.03%、五年131.67%，每個時間段的定期定額績效都是冠軍。且定期定額存五年翻倍的僅有00757和亞軍的富邦台灣科技（0052）。

投資專家表示，00757就算歷經多空，都還能保持迅猛的表現，是因為10檔成分股中一口氣集結全球市值前6大的科技霸主，加上ASIC晶片龍頭博通，是最近正夯的「蝙蝠俠概念」濃度最高的ETF。有這些AI產業爆發最為受惠的科技巨頭助威，00757績效自然強勢。即便2020、2022年時，全球飽受疫情、美國暴力升息、地緣政治所苦，但只要趁低檔累積部位，熬過空頭的低谷，00757憑藉著龍頭股的修復力、彈跳力，都能率先反彈，所以不論單筆投入還是定期定額方式，00757的績效都顯著優於同類產品。

投資專家表示，全球AI發展可望掀起科技股下一個黃金十年的大浪潮，00757成分股檔檔都是全球霸主，適合長線投資，透過00757長線幫自己儲備更多財富，或從孩子一歲就替他每月定期定額存股，用00757陪孩子一起成長，累積的財富效果可望完勝高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。