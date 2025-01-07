快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

第一金非投等債ETF將開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

通膨減緩、歐美央行降息循環持續，提供債券資產順風投資環境。第一金投信指出，今年債券投資宜鎖定攻守兼具，及具長期收益力等重點，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B） 預計將在2月12日起進行募集。

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤指數為彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，主要由全球成熟國家企業債券，鎖定美國發行、美元計價標的；在外流通金額要大於7.5億美元，單一發行人上限為2%，1-5年到期標的；此外票息率要大於5%以上的債券，殖利率最低的10%債券則不納入待選標的；只選優先債券，排除CCC評級下債券。

該檔ETF訂定將於2月12日起展開募集，發行價格10元，採月配息頻率，於成立45個營業日後、4月將進行首次收益分配評價，並提供收益平準金機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

投等債吸睛 國泰ETF 00725B三高優勢受青睞

兆豐證券搶外國虛擬資產ETF投資商機 擴大兆好Bond債券投資版圖

00981B第一金美元優選收益非投等債 ETF將募集

00878、00919、0056三檔季配搭00922跟債券00948B！小犬：穩健多元的資產配置

相關新聞

國泰投等債 擁「三高」優勢

美國總統當選人川普即將在本月下旬重返白宮，新政策醞釀金融市場不確定性增加，國泰投信認為，在經濟政策不確定性甚高的時期，股...

AI 概念ETF 熱度爆發

美國消費性電子展（CES）揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳依然是眾人焦點，黃仁勳在主題演講中介紹「Cosmos」基...

第一金非投等債ETF將開募

通膨減緩、歐美央行降息循環持續，提供債券資產順風投資環境。第一金投信指出，今年債券投資宜鎖定攻守兼具，及具長期收益力等重...

主動式ETF 人氣看旺

主動式ETF將於2025年現身台灣ETF市場，現階段主管機關僅開放單一標的主動式ETF，學者建議，待市場較為成熟後，可參...

主動式ETF挑對市場 還要找對投信

因應ETF市場競爭，晨星公司發現國外部分的主動型基金已經轉型成主動型ETF，同時調降基金經理費以符合市場競爭。

國泰20年美債+櫃U 10日掛牌

台灣債券ETF的規模已是亞洲第一，且以櫃買中心掛牌的債券ETF占比最高。國泰20年美債+櫃U（00687C即將在1月10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。