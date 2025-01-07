第一金非投等債ETF將開募

通膨減緩、歐美央行降息循環持續，提供債券資產順風投資環境。第一金投信指出，今年債券投資宜鎖定攻守兼具，及具長期收益力等重點，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B） 預計將在2月12日起進行募集。

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤指數為彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，主要由全球成熟國家企業債券，鎖定美國發行、美元計價標的；在外流通金額要大於7.5億美元，單一發行人上限為2%，1-5年到期標的；此外票息率要大於5%以上的債券，殖利率最低的10%債券則不納入待選標的；只選優先債券，排除CCC評級下債券。

該檔ETF訂定將於2月12日起展開募集，發行價格10元，採月配息頻率，於成立45個營業日後、4月將進行首次收益分配評價，並提供收益平準金機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。