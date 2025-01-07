AI 概念ETF 熱度爆發

美國消費性電子展（CES）揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳依然是眾人焦點，黃仁勳在主題演講中介紹「Cosmos」基礎AI模型，將能用來訓練機器人與自駕車，再掀AI、機器人風潮，台股AI相關ETF應聲上揚。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊表示，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢。

生成式AI市場規模

Morgan Stanley預估，2030年生成式AI市場規模將達到731.6億美元，較2024年的170億美元激增三倍以上。更有分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024至2030年的年複合成長率達83%。全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者。

台新投信指出，就台股企業基本面分析，獲利持續上修，電子業預計可望受惠AI新晶片以及科技新產品出貨帶動業績，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長，提供台股下檔最好的保護。

另一方面，在美聯準會（Fed）進入降息循環後，股票市場將持續受到市場資金推升，台股依然受惠資金行情，有助增加台股熱度，看好台股中長多行情，短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

新光投信也認為，2025年AI技術持續演進，將有更多的科技創新，需要更多的AI基礎建設導入，台灣身處全球AI的核心樞紐，預料AI持續火紅發展，將為台灣半導體供應鏈帶來更多商機與訂單，加上本月16日台積電法說會即將召開，有機會帶領元月台股AI族群及半導體類股行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。