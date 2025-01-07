2025年元宇宙有戲？這檔ETF領先創新高、近兩年漲幅破百

近日台股在權值股領漲下跳空上漲，連續兩日大漲逾百點，但其實海外ETF表現更加亮眼，富邦元宇宙（00903）7日漲幅高達5.81%，高居所有ETF之冠，收16.95元，領先成為盤面上唯一一檔創新高的海外ETF。

富邦元宇宙追蹤Solactive元宇宙指數，自2022年1月24日掛牌，即將滿三年，近一周上漲6.67%、近一月上漲8.45%、近一季上漲19.37%、近半年上漲14.76%、近一年上漲43.16%、近兩年漲幅破百，來到113.75%。

富邦元宇宙前十大成分股及權重依序為Amazon 8.23%、NVIDIA（輝達） 7.76%、META 7.7%、GOOGLE 6.9%、APPLE 6.38%、Microsoft 6.36%、FUBO TV 5.5%、SOUND HOUND 4.74%、C3.AI 4.6%、ADOBE 4.58%。

富邦元宇宙受惠於第二大權值股輝達6日收盤大漲3.4%至每股149.43美元，創下新高；第七大持股Fubo TV股價單日大幅上漲近250%，因迪士尼與Fubo TV合作的利多消息帶動，迪士尼將旗下直播電視業務併入Fubo TV，將成為繼Youtube TV第二大付費電視串流服務商。

展望後市，富邦投信指出，如同上述的企業合作或併購，預期在川普上任放寬監管後可能更加熱絡，而富邦元宇宙同時持有大型與中小型股，既可掌握科技巨頭的產業趨勢，也有機會參與經濟活動所帶動的特殊行情，建議投資人可將該產品作為投資組合衛星配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。