快訊

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒「下午遭停業」 今晚直擊仍在供餐

反轉？陸男星泰緬邊境失聯 機場接送司機曝「疑點」：不像被迫或被綁架

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年元宇宙有戲？這檔ETF領先創新高、近兩年漲幅破百

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意照。圖／ingimage
ETF示意照。圖／ingimage

近日台股在權值股領漲下跳空上漲，連續兩日大漲逾百點，但其實海外ETF表現更加亮眼，富邦元宇宙（00903）7日漲幅高達5.81%，高居所有ETF之冠，收16.95元，領先成為盤面上唯一一檔創新高的海外ETF。

富邦元宇宙追蹤Solactive元宇宙指數，自2022年1月24日掛牌，即將滿三年，近一周上漲6.67%、近一月上漲8.45%、近一季上漲19.37%、近半年上漲14.76%、近一年上漲43.16%、近兩年漲幅破百，來到113.75%。

富邦元宇宙前十大成分股及權重依序為Amazon 8.23%、NVIDIA（輝達） 7.76%、META 7.7%、GOOGLE 6.9%、APPLE 6.38%、Microsoft 6.36%、FUBO TV 5.5%、SOUND HOUND 4.74%、C3.AI 4.6%、ADOBE 4.58%。

富邦元宇宙受惠於第二大權值股輝達6日收盤大漲3.4%至每股149.43美元，創下新高；第七大持股Fubo TV股價單日大幅上漲近250%，因迪士尼與Fubo TV合作的利多消息帶動，迪士尼將旗下直播電視業務併入Fubo TV，將成為繼Youtube TV第二大付費電視串流服務商。

展望後市，富邦投信指出，如同上述的企業合作或併購，預期在川普上任放寬監管後可能更加熱絡，而富邦元宇宙同時持有大型與中小型股，既可掌握科技巨頭的產業趨勢，也有機會參與經濟活動所帶動的特殊行情，建議投資人可將該產品作為投資組合衛星配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元宇宙 富邦投信

延伸閱讀

輝達提供高性能半導體 助豐田研發自動駕駛技術

黃仁勳演講高潮 號稱全球最小AI超級電腦的輝達超級晶片GB10終現身

輝達推全球最小AI超級電腦！3,000美元起跳 聯發科有貢獻

聯發科與NVIDIA合作 打造輝達DIGITS個人AI超級電腦的超級晶片

相關新聞

2025年元宇宙有戲？這檔ETF領先創新高、近兩年漲幅破百

近日台股在權值股領漲下跳空上漲，連續兩日大漲逾百點，但其實海外ETF表現更加亮眼，富邦元宇宙（00903）7日漲幅高達5...

券商推ETF投資專區 教戰投資組合

ETF無疑是2024年最熱門的投資議題，也是為台股撐盤的最大力量，但ETF商品琳瑯滿目，如何找到適合自己的投資組合是很重...

ETF再添新兵 00971、00972將於9日掛牌上市

上市ETF再添新兵，臺灣證券交易所表示，野村投信募集發行的野村美日ETF傘型基金的美國創新研發龍頭ETF（00971）及...

投等債吸睛 國泰ETF 00725B三高優勢受青睞

美國總統當選人川普即將在本月下旬重返白宮，新政策醞釀金融市場不確定性增加，國泰投信認為，在經濟政策不確定性甚高的時期，股...

00919成為2024年高股息人氣王！年增61.8萬人、第3檔擁有百萬股東ETF

台股高息ETF還是深受投資人青睞。由於統計資料跨年度2天，因此若以2024年度受益人表現來看，00919年增61.8萬人居冠亦為台股ETF2024年度最夯人氣王。

你有美元嗎？國泰20年美債發美元級別、00687C 10日掛牌

國泰投信旗下規模最大的債券ETF-國泰20年美債（00687B）」本周五（10日）即將掛牌美元級別的國泰20年美債+櫃U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。