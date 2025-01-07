國泰20年美債+櫃U 10日掛牌

台灣債券ETF的規模已是亞洲第一，且以櫃買中心掛牌的債券ETF占比最高。國泰20年美債+櫃U（00687C即將在1月10日上櫃掛牌，是櫃買中心首檔外幣級別的ETF，經由金管會、櫃買中心及國泰投信攜手促成，盼能為國內資產管理業再添利器，以邁向亞洲資產管理中心為目標。

國泰投信旗下規模最大的債券ETF國泰20年美債本周五即將掛牌美元級別ETF 00687C，瞄準國人外幣存款，提供另一美元理財新管道，吸引高資產客戶及法人戶，引起市場熱烈討論。

國泰投信ETF研究團隊表示，國泰20年美債去年規模從新台幣803億元，截至2024年底，快速成長到2,471億元，顯見美債市場龐大，其中持有100張以上的投資人（含法人）占比55.4%，1,000張以上更有27.7%，大戶比例相當高，00687B已是高資產客戶的理財配置清單之一。

國泰20年美債ETF經理人江宇騰說明，10日將掛牌的國泰20年美債+櫃U為00687B的美元級別，投資人透過目前申購ETF的集保帳戶，就可以用美元交易，減少換匯的可能損失，過往需透過券商複委託才能直接申購的美國公債ETF，在00687C掛牌後，可省下繁複流程跟較高的複委託手續費。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。