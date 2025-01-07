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主動式ETF 人氣看旺

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

主動式ETF將於2025年現身台灣ETF市場，現階段主管機關僅開放單一標的主動式ETF，學者建議，待市場較為成熟後，可參考國際趨勢再研議開放新種類主動型ETF，例如美國有結合主動選股與賣出買權增加股利的ETF，資產規模不到五年已達380億美元，相當於新台幣1.24兆元。

根據晨星資料，截至2023年底，美國主動型ETF資產規模5,300億美元，僅占美國ETF資產規模的7%及主動型基金規模的4%。雖然主動型ETF目前的數量和資產管理規模仍低，但近年來成長速度非常快。

根據貝萊德投信預估，2030年主動型ETF資產規模將達到4兆美元；而根據國內投信業者推估，台灣市場最快上半年可以看到主動式ETF。

台灣大學財務金融學系暨研究所專任教授、長庚大學數位金融科技學系教授兼系主任張森林表示，主動式ETF和被動式ETF最大的差異，在於投資策略的不同。被動式ETF追蹤標的指數績效，以追求市場報酬率為目標，而主動式ETF和主動式基金的投資管理方式，都是由基金經理人主動選擇標的，投資目標是追求打敗市場報酬率，賺取超額報酬。

張森林進一步分析，主動式管理有三大特性：首先，如果基金經理人具有優越的選股能力或擇時能力，有機會獲得比市場更高的報酬率；其次，發揮影響力投資的效益，基金經理人主動選股可增加市場競爭，經營績效不佳或ESG表現差的公司將面臨壓力，未來如果無法改善，公司股票不受青睞甚至被拋售。

第三，目前主管機關開放的主動式ETF，屬全透明揭露，與現行被動式ETF一樣，每日須向市場公告ETF實際投資組合，以保障投資人權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

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