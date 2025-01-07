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主動式ETF挑對市場 還要找對投信
因應ETF市場競爭，晨星公司發現國外部分的主動型基金已經轉型成主動型ETF，同時調降基金經理費以符合市場競爭。
學者建議，部分主動型基金的配息設計或投資績效特別受台灣投資人歡迎，未來若能轉型成主動型ETF並調降經理費，將非常具有吸引力。
根據晨星公司的資料，主動型ETF經理費平均為0.65%，高於被動型ETF經理費，但仍比主動型基金的經理費低36%，顯示主動型ETF的經理費接近主動型基金法人級別的經理費。
隨台灣將出現主動式ETF，台灣大學財務金融學系專任教授張森林提醒投資人留意經理費以外，還有兩個問題，一是基金經理人換股操作導致基金周轉率及交易費用高於被動型ETF。二是投資人挑選主動型ETF比較困難，相較被動型ETF只要挑對市場，不論是哪一家投信公司的指數ETF績效都接近。但主動型ETF不但要挑對市場還要挑對投信公司，且倚賴經理人的選股能力和擇時能力，否則績效可能落後市場報酬率。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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