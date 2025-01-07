快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF挑對市場 還要找對投信

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

因應ETF市場競爭，晨星公司發現國外部分的主動型基金已經轉型成主動型ETF，同時調降基金經理費以符合市場競爭。

學者建議，部分主動型基金的配息設計或投資績效特別受台灣投資人歡迎，未來若能轉型成主動型ETF並調降經理費，將非常具有吸引力。

根據晨星公司的資料，主動型ETF經理費平均為0.65%，高於被動型ETF經理費，但仍比主動型基金的經理費低36%，顯示主動型ETF的經理費接近主動型基金法人級別的經理費。

隨台灣將出現主動式ETF，台灣大學財務金融學系專任教授張森林提醒投資人留意經理費以外，還有兩個問題，一是基金經理人換股操作導致基金周轉率及交易費用高於被動型ETF。二是投資人挑選主動型ETF比較困難，相較被動型ETF只要挑對市場，不論是哪一家投信公司的指數ETF績效都接近。但主動型ETF不但要挑對市場還要挑對投信公司，且倚賴經理人的選股能力和擇時能力，否則績效可能落後市場報酬率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 晨星

延伸閱讀

青年活動中心轉型旅館延5年 救國團駁修法為量身打造

竹市世界高中轉型調整科班 114學年度暫停招生

外資連3買加碼111億元 敲進高股息ETF

農曆年期間有現金需求？ 基金入帳及贖回流程要注意

相關新聞

國泰投等債 擁「三高」優勢

美國總統當選人川普即將在本月下旬重返白宮，新政策醞釀金融市場不確定性增加，國泰投信認為，在經濟政策不確定性甚高的時期，股...

AI 概念ETF 熱度爆發

美國消費性電子展（CES）揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳依然是眾人焦點，黃仁勳在主題演講中介紹「Cosmos」基...

第一金非投等債ETF將開募

通膨減緩、歐美央行降息循環持續，提供債券資產順風投資環境。第一金投信指出，今年債券投資宜鎖定攻守兼具，及具長期收益力等重...

主動式ETF 人氣看旺

主動式ETF將於2025年現身台灣ETF市場，現階段主管機關僅開放單一標的主動式ETF，學者建議，待市場較為成熟後，可參...

主動式ETF挑對市場 還要找對投信

因應ETF市場競爭，晨星公司發現國外部分的主動型基金已經轉型成主動型ETF，同時調降基金經理費以符合市場競爭。

國泰20年美債+櫃U 10日掛牌

台灣債券ETF的規模已是亞洲第一，且以櫃買中心掛牌的債券ETF占比最高。國泰20年美債+櫃U（00687C即將在1月10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。