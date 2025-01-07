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券商推ETF投資專區 教戰投資組合

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
ETF也能作為財富管理、資產配置選擇。本報資料照片
ETF也能作為財富管理、資產配置選擇。本報資料照片

ETF無疑是2024年最熱門的投資議題，也是為台股撐盤的最大力量，但ETF商品琳瑯滿目，如何找到適合自己的投資組合是很重要的第一步，凱基證券推出「我要ETF投資」微網站專區，以「好好過生活，深究ETF」為主軸，簡潔直觀地為投資人呈現如何運用ETF建構投資組合、進行資產配置的「方法論」，藉由提出各式價值主張（Value Proposition），貼身解決客戶的ETF投資痛點。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，建置官網「我要ETF投資」專區的初衷，即是要推廣ETF也能作為財富管理、資產配置選擇的理念，依每個人不同的人生階段和風險胃納去找到適合自己的ETF配置，讓投資更智慧、輕鬆並且好好過生活。

ETF深受國人喜愛，每4個投資人中就有1位投資ETF，交易買賣的便利性及多元類型的優勢，讓ETF成為了資產配置時重要的工具之一。面臨全球市場、政經局勢波動，ETF是輕鬆掌握各式投資機會和主題潛能的優秀選擇。

凱基證券「我要ETF投資」微網站設有「專家解」專區，其中囊括了豐富的ETF投資點子，包括深入探討並解惑常見ETF投資疑問的「ETF知識家」、聚焦時下熱門投資焦點並且可一鍵前往下單的「境外ETF戰情室」、「境內ETF哈燒站」、近期募集申購的「ETF新品快訊」等，幫助投資人順應市場變化，進行戰略性資產配置調整，不再擔心無所適從。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基證

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