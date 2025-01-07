ETF再添新兵 00971、00972將於9日掛牌上市

上市ETF再添新兵，臺灣證券交易所表示，野村投信募集發行的野村美日ETF傘型基金的美國創新研發龍頭ETF（00971）及日本價值動能高息ETF（00972），自1月9日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，由野村投信募集發行之「野村美日ETF傘型證券投資信託基金」的 「美國創新研發龍頭ETF證券投資信託基金」（簡稱：野村美國研發龍頭，證券代碼：00971）及「日本價值動能高息ETF證券投資信託基金」（簡稱：野村日本動能高息，證券代碼：00972）受益憑證，將1月9日起正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，野村美國研發龍頭ETF為追蹤「彭博研發龍頭指數（Bloomberg R&D Leaders Select Index）」，係由 Bloomberg Index Services Limited編製及維護。該指數挑選於美國掛牌上市且市值排序前1,000大之企業為母體，並根據90日平均成交金額、研發費用及研發費用占銷售額比率等指標進行篩選，經調整後市值加權，同時設定個股權重上限及下限，最後再由市值大至小排序，取前50名的公司為成分股；野村日本動能高息ETF為追蹤「彭博日本價值動能高息指數（Bloomberg Japan Value-creation Momentum Dividend Index）」，係由 Bloomberg Index Services Limited編製及維護。該指數挑選日本大型股、中型股及小型股，並根據經90日平均成交金額及自由流通市值篩選，經自由流通市值加權，並依彭博預估股息率調整，同時設定個股權重上限及下限，最後再利用價值創造動能分數排序，取前50名的公司為成分股。

證交所表示，加上這兩檔ETF後，集中市場掛牌上市ETF將達176檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。